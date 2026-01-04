Baltijos jūroje pažeistas jūrinis kabelis tarp Lietuvos ir Latvijos

Latvių policija informavo naujienų portalą „Delfi.lv“, kad tikėtinas kaltininkas yra laivas, kuris, remiantis Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų pakrančių apsaugos tarnybos išanalizuota informacija, plaukė virš neveikiančio kabelio. Po to jis pakeitė kursą ir perplaukė aktyvų – dabar sugadintą – kabelį.
Sekmadienį policijos pareigūnai, bendradarbiaudami su pakrančių apsauga ir kitomis vidaus reikalų tarnybomis, įlipo į laivą, kuris šiuo metu yra Liepojos uoste, ir nuo tada palaiko ryšį su jo įgula. Šiuo metu nei laivas, nei jo įgula nėra sulaikyti; jie bendradarbiauja su policija, o aktyvus darbas siekiant išsiaiškinti aplinkybes tęsiasi.
„Nuo vakar ankstyvo ryto Lietuvos institucijos palaiko glaudų ryšį su Latvijos tarnybomis dėl incidento, susijusio su jūrinio kabelio tarp Lietuvos ir Latvijos (Šventoji – Liepoja) galimu pažeidimu, keičiamasi duomenimis ir turima informacija“, – nurodoma sekmadienį paskelbtame Nacionalinis krizių valdymo centro (NKVC) komentare
„Kol vyksta tyrimas, anksti daryti išvadas ar spekuliuoti apie kabelio pažeidimo kilmę, laukiama oficialios informacijos iš Latvijos pareigūnų ir kabelio operatoriaus“, – rašoma jame.
Apie „Baltijos jūroje netoli Liepojos aptiktą privačiai įmonei priklausančio kabelio pažeidimą“ socialiniame tinkle „X“ sekmadienį pranešė ir Latvijos premjerė Evika Silina (Evika Silinia).
Kaip rašo „Delfi.lv“, Latvijos Krizių valdymo centro vadovas Arvis Zile (Arvis Zylė) televizijos laidoje „Panorama“ sakė, kad informacijos apie pažeidimą sulaukė būtent iš NKVC. Jo teigimu, šis šeštadienį pranešė, jog privačiai įmonei priklausantis kabelis galėjo būti pažeistas penktadienį.
A. Zile tikino, kad gavus šią žinią buvo atlikta pirminė analizė, informuotos tarnybos, galėjusios turėti informacijos, taip pat susisiekta su kabelio savininku – privačia įmone, kuri patvirtino apie nustatytus pažeidimus.
„Kol kas negalime spėlioti apie pažeidimo priežastis“, – sakė A. Zile.
Nurodoma, jog tiek klientams Lietuvoje, tiek Latvijoje paslaugos teikiamos kaip įprastai, jokių trikdžių vartotojai neturėtų pajusti.
