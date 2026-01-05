Vilmantas Vitkauskas: kabelis Baltijos jūroje tikriausiai buvo nutrauktas

„Tai greičiausiai nutraukimas po vandeniu. Tą pažeidimą nustatys tada, kai atvažiuos inžinieriai. Kaip žinia, regione buvo daugiau incidentų prieš tai – Estijoje keletas kabelių yra pažeista. Nesiečiau tų dalykų – tai yra daugiau susiję greičiausiai su audromis, su gamtinėmis aplinkybėmis. Bet kadangi kabelis priklauso tai pačiai kompanijai privačiai – „Arelion“, tai pirmiausia turbūt tvarkys tą kabelį, kuris pirmiau nutrauktas. Šitas, kuris įtakoja mūsų veiklą, (jame – BNS) bus atlikti darbai šiek tiek vėliau“, – pirmadienį žurnalistams sakė V. Vitkauskas.
Tikėtina, pažeidęs kabelį kol kas neįvardijamas laivas šiuo metu yra Liepojos uoste. Anot NKVC vadovo, Latvijos tarnybos atlieka tyrimą, ar jis atsakingas už pažeidimą.
„Toks tyrimas ir vyksta, bet dar turbūt sunku pasakyti apie (tyrimo – BNS) rezultatus, bet įtarimai tokie“, – sakė NKVC vadovas.
V. Vitkauskas pridūrė, kad laivas veikiausiai nepriklauso nė vienai Europos Sąjungos šalių, ir pabrėžė, kad apie tyrimą turėtų komunikuoti Latvijos tarnybos.
„Ne Europos Sąjungos šaliai greičiausiai (laivas priklauso – BNS). Bet kadangi tyrimas vyksta, mes nenorim pakenkti Latvijos kolegoms ir visa ta komunikacija apie tyrimą turėtų būtent kilti iš Latvijos“, – kalbėjo V. Vitkauskas.
