„Lenkijos naikintuvai palydėjo orlaivį „Il-20“, vykdžiusį žvalgybos misiją tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir išjungtu atsakikliu. Orlaivis Lenkijos oro erdvės nepažeidė“, – platformoje „X“ trečiadienį pranešė Lenkijos kariuomenė.
Lenkijos naikintuvai kilo palydėti žvalgybos misiją virš Baltijos jūros atliekantį rusų orlaivį
2025-10-29 10:14
Antradienį Lenkijos karinės pajėgos buvo priverstos pakelti naikintuvus ir palydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros žvalgybos misiją atlikusį Rusijos orlaivį, skridusį be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu, trečiadienį pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.
Lenkijos naikintuvai kilo palydėti žvalgybos misiją virš Baltijos jūros atliekantį rusų orlaivį / Asociatyvi Vikipedijos nuotr.
Naujausi komentarai