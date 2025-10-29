 Lenkijos naikintuvai kilo palydėti žvalgybos misiją virš Baltijos jūros atliekantį rusų orlaivį

Lenkijos naikintuvai kilo palydėti žvalgybos misiją virš Baltijos jūros atliekantį rusų orlaivį

2025-10-29 10:14
Marius Jakštas (ELTA)

Antradienį Lenkijos karinės pajėgos buvo priverstos pakelti naikintuvus ir palydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros žvalgybos misiją atlikusį Rusijos orlaivį, skridusį be pateikto skrydžio plano ir su išjungtu atsakikliu, trečiadienį pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.

Lenkijos naikintuvai kilo palydėti žvalgybos misiją virš Baltijos jūros atliekantį rusų orlaivį
Lenkijos naikintuvai kilo palydėti žvalgybos misiją virš Baltijos jūros atliekantį rusų orlaivį / Asociatyvi Vikipedijos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Lenkijos naikintuvai palydėjo orlaivį „Il-20“, vykdžiusį žvalgybos misiją tarptautinėje oro erdvėje be pateikto skrydžio plano ir išjungtu atsakikliu. Orlaivis Lenkijos oro erdvės nepažeidė“, – platformoje „X“ trečiadienį pranešė Lenkijos kariuomenė.

Šiame straipsnyje:
Lenkijos naikintuvai
rusų orlaiviai
Baltijos jūra
žvalgybos misija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų