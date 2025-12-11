 Lenkijoje suimtas aukšto rango Rusijos Ermitažo muziejaus archeologas

2025-12-11 19:03
BNS inf.

 Lenkijos specialiosios tarnybos suėmė aukšto rango Rusijos Ermitažo muziejaus archeologą, kuris buvo ieškomas Ukrainoje, ketvirtadienį paskelbė lenkų pareigūnai.

Rusijos Ermitažo muziejus
Rusijos Ermitažo muziejus / AP nuotr.

Lenkijos specialiųjų tarnybų koordinatoriaus atstovas žurnalistams pranešė, kad gruodžio 4 dieną lenkų Vidaus saugumo agentūra sulaikė Aleksandrą Butjaginą. Skelbiama, kad jo sulaikymas įvykdytas Ukrainos prašymu.

Skelbiama, kad A. Butjaginas vadovauja Sankt Peterburgo Ermitažo muziejaus archeologijos skyriui.

Už specialiąsias tarnybas atsakingo ministro atstovas spaudai Jacekas Dobrzynskis (Jacekas Dobžynskis) pridūrė, kad A. Butjagino byla susijusi su neteisėtais archeologiniais kasinėjimais, vykdytais 2014–2019 metais Ukrainos teritorijose, kurias yra okupavusi Rusija.

Jo sulaikymą patvirtino Rusija, o Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova sukritikavo šį Lenkijos žingsnį.

„Tokie politiškai motyvuoti veiksmai neturi perspektyvos ir neliks be pasekmių“, – pareiškė ji.

M. Zacharova taip pat patvirtino, kad archeologą aplankė Rusijos ambasados Varšuvoje atstovai, pridurdama, kad vyras apskųs Lenkijos teismo sprendimą.

A. Butjaginą leista suimti 40 dienų.

Lenkijos teismas taip pat turi nuspręsti, ar išduoti jį Ukrainai, kur jam gresia iki 10 metų kalėjimo. Ukrainos saugumo tarnybos tvirtina, kad A. Butjaginas kaltinamas kultūros paveldo objektų naikinimu Kryme ir apie 200 mln. grivinų (4 mln. eurų) žalos padarymu.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Lenkija „nėra tinkamiausia vieta (Rusijos) piliečiams lankytis, atsižvelgiant į ten vyraujantį visišką beteisėtumą“.

Rusijos Ermitažo muziejus
suimtas archeologas
Lenkija

