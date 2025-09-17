Kinija imasi veiksmų prieš JAV technologijų gigantę

Pasak jų, šią savaitę reguliavimo institucija nurodė įmonėms, įskaitant „ByteDance“ ir „Alibaba“, nutraukti „RTX Pro 6000D“ lustų, kuriuos „Nvidia“ specialiai sukūrė Kinijos rinkai, bandymus ir atšaukti jų užsakymus.
Kelios įmonės planavo įsigyti dešimtis tūkstančių tokių lustų ir pradėjo juos bandyti, teigė šaltiniai.
Anot leidinio, toks nurodymas „nuleistas“ po to, kai Kinijos reguliavimo institucijos padarė išvadą, kad šalyje gaminami procesoriai pasiekė panašų našumo lygį.
Kinijos lustų gamintojai tikisi ateinančiais metais patrigubinti bendrą DI lustų gamybą, o šalies valdžia mano, jog jos pakaks vietiniai paklausai patenkinti.
