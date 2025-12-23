Trumpas: būtų protinga, jei Nicolas Maduro atsistatydintų

Tačiau pagrindinė Venesuelos sąjungininkė Maskva išreiškė „visišką paramą“ N. Maduro vyriausybei, Vašingtonui suintensyvinus karines operacijas ir grasinimus Karakasui.
Žurnalistų savo namuose Floridoje paklaustas, ar Vašingtono grasinimai buvo skirti priversti N. Maduro palikti postą po 12 metų, D. Trumpas atsakė: „Tai jo reikalas, ką jis nori daryti. Manau, kad jam būtų protinga tai padaryti.“
„Jei jis nori kažką padaryti – jei jis žais grubiai, tai bus paskutinis kartas, kai jis galės žaisti grubiai“, – pridūrė jis.
Praėjus vos kelioms valandoms N. Maduro kirto atgal pareikšdamas, kad būtų geriau, jei D. Trumpas susitelktų į vidaus problemas, o ne grasinimus Karakasui.
Per visuomeninę televiziją transliuotoje kalboje Venesuelos lyderis teigė, kad JAV prezidentas „geriau savo šalyje spręstų ekonominius ir socialinius klausimus bei rūpintųsi savo valstybės reikalai“.
Šis Maskvos, kuri yra įsitraukusi į karą Ukrainoje, pažadas nuskambėjo antradienį vyksiančio Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdžio, skirto aptarti didėjančią krizę, išvakarėse.
Telefoninio pokalbio metu sąjungininkių užsienio reikalų ministrai pasmerkė JAV veiksmus, įskaitant smūgius įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams ir dviejų naftos tanklaivių sulaikymą.
Vienas JAV pareigūnas naujienų agentūrai AFP sekmadienį sakė, kad persekiojamas ir trečias laivas.
„Ministrai išreiškė didelį susirūpinimą dėl Vašingtono veiksmų eskalavimo Karibų jūroje, kurie gali turėti rimtų pasekmių regionui ir kelti grėsmę tarptautinei laivybai“, – po Sergejaus Lavrovo ir Venesuelos kolegos Yvano Gilo (Ivano Gilo) paskelbė Rusijos užsienio reikalų ministerija.
„Rusijos pusė dar kartą patvirtino patvirtino visišką paramą prieš mūsų šalį nukreiptų priešiškų veiksmų akivaizdoje“, – priduriama pareiškime.
JAV pajėgos nuo rugsėjo taikosi į laivus Karibų jūroje ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, kuriais, anot jų, gabenami narkotikai. Kariuomenė viešai nepateikė įrodymų, kad pagrįstų šiuos teiginius.
Per šias operacijas iki šiol žuvo daugiau nei 100 žmonių, kai kurie iš jų, kaip teigia jų šeimos ir vyriausybės, buvo žvejai.
Per naujausią smūgį į „žemo profilio laivą“ rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, žuvo vienas jame buvęs asmuo, pirmadienį pranešė JAV kariuomenė.
Praėjusią savaitę D. Trumpas paskelbė „sankcionuotų naftos laivų“, plaukiančių į Venesuelą ir iš jos, blokadą.
D. Trumpas tvirtina, kad Karakasas naudoja iš naftos gaunamas lėšas „su narkotikais susijusiam terorizmui, prekybai žmonėmis, žmogžudystėms ir pagrobimams“ finansuoti.
Venesuela savo ruožtu kaltina Vašingtoną, kad šis siekia pakeisti režimą Karakase ir apkaltino Vašingtoną „tarptautiniu piratavimu“.
Maskvos pareiškime teigiama, kad S. Lavrovas ir Y. Gilas sutarė „koordinuoti veiksmus tarptautinėje arenoje, ypač Jungtinėse Tautose“.
Rusija ir Kinija, kita Venesuelos sąjungininkė, palaikė Karakaso prašymą sušaukti JT Saugumo Tarybos posėdį, kuriame būtų aptarta tai, ką ji pavadino „tebesitęsiančia JAV agresija“.
JAV nesijaudina dėl eskalacijos su Rusija dėl Venesuelos
Venesuelos diplomatijos vadovas Y. GIlas platformoje „Telegram“ pranešė su S. Lavrovu aptaręs „Karibuose vykdomas agresijas ir akivaizdžius tarptautinės teisės pažeidimus: atakas prieš laivus, neteismines egzekucijas ir neteisėtus piratavimo veiksmus, kuriuos vykdo Jungtinių Valstijų vyriausybė“.
Y. Gilas teigė, kad S. Lavrovas patvirtino Maskvos „visišką paramą prieš mūsų šalį nukreiptų priešiškų veiksmų akivaizdoje“.
Praėjusią savaitę JAV valstybės sekretorius Marco Rubio atmetė Maskvos pareikštą paramą Karakasui.
Pasak jo, Vašingtonas „nesijaudina dėl eskalacijos su Rusija dėl Venesuelos“, nes jis „turi daug darbo Ukrainoje“.
JAV ir Rusijos santykiai pastarosiomis savaitėmis smarkiai pašlijo, D. Trumpui išreiškus nusivylimą Maskva dėl atsisakymo nutraukti beveik ketverius metus trunkantį puolimą prieš Ukrainą.
Y. Gilas pirmadienį taip pat per valstybinę televiziją perskaitė N. Maduro pasirašytą JT valstybėms narėms adresuotą laišką, kuriame perspėjama, kad JAV blokada „paveiks naftos ir energijos tiekimą“ visame pasaulyje.
Naujausi komentarai