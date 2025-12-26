JAV Kalėdų dieną smogė IS taikiniams Nigerijoje

Anksčiau jis perspėjo stabdyti sisteminius išpuolius prieš šalies krikščionis.
Nigerijos užsienio reikalų ministerija anksti penktadienį patvirtino buvus oro smūgius, apibūdindama juos kaip „tikslius smūgius į teroristų taikinius“ šalyje.
JAV gynybos departamento Afrikos vadavietė, vartodama „Islamo valstybės“ grupuotės akronimą, pranešė, kad per Nigerijos institucijų prašymu surengtą ataką Sokoto valstijoje žuvo „daug ISIS teroristų“.
Pareigūnai nepateikė daug informacijos ir kol kas neaišku, kiek žmonių žuvo.
D. Trumpas sakė, kad „anksčiau perspėjo šiuos teroristus, kad jei jie nenutrauks krikščionių žudynių, už tai teks dar ir kaip sumokėti, ir šiąnakt taip ir buvo“.
„Linksmų švenčių visiems, įskaitant žuvusius teroristus, kurių bus daug daugiau, jei jų krikščionių žudynės tęsis“, – rašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Vėliau JAV gynybos pareigūnai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, atrodo, užfiksuota raketos paleidimas naktį nuo kovinio laivo, plaukiojančio su JAV vėliava, denio.
Šis išpuolis yra pirmoji JAV pajėgų ataka Nigerijoje valdant D. Trumpui ir įvykdyta po to, kai respublikonų lyderis spalį ir lapkritį netikėtai užsipuolė šią Vakarų Afrikos valstybę, sakydamas, kad Nigerijos krikščionys susiduria su „egzistencine grėsme“, kuri prilygsta „genocidui“ nesuskaičiuojamų Nigerijos ginkluotų konfliktų fone.
Vieni šį diplomatinį puolimą sveikino, tačiau kiti jį interpretavo kaip religinės įtampos kurstymą daugiausiai gyventojų turinčioje Afrikos šalyje, kurioje praeityje būta religinio smurto protrūkių.
Nigerijos vyriausybė ir nepriklausomi analitikai atmeta smurto šalyje aiškinimą religiniu persekiojimu, kurį nuo seno mini dešinieji krikščionys Jungtinėse Valstijose ir Europoje.
Tačiau D. Trumpas, atkreipdamas dėmesį į tai, ką jo administracija vadina pasauliniu krikščionių persekiojimu, praėjusį mėnesį pabrėžė, kad Vašingtonas yra pasirengęs imtis karinių veiksmų Nigerijoje, kad atremtų tokias žudynes.
JAV dėkoja už bendradarbiavimą
Nigerijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad šalis bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais.
„Nigerijos institucijos ir toliau dalyvauja struktūriniame bendradarbiavime saugumo srityje su tarptautiniais partneriais, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kovojant su nuolatine terorizmo ir smurtinio ekstremizmo grėsme“, – sakė ministerija.
Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) socialiniame tinkle „X“ teigė esąs „dėkingas už Nigerijos vyriausybės paramą ir bendradarbiavimą“.
Šiais metais Jungtinės Valstijos vėl įtraukė Nigeriją į šalių, keliančių ypatingą susirūpinimą dėl religijos laisvės, sąrašą ir apribojo vizų Nigerijos piliečiams išdavimą.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas taip pat pagrasino nutraukti visą pagalbą Abudžai, jei ji „ir toliau leis žudyti krikščionis“.
Daugiausiai gyventojų turinti Afrikos valstybė turi maždaug tolygiai pasiskirsčiusias religines grupes – pietuose daugiausiai gyvena krikščionys, o šiaurėje musulmonai.
Šalies šiaurės rytuose jau daugiau kaip 15 metų vyksta islamistų grupuotės „Boko Haram“ džihadistų smurtas, nusinešęs daugiau kaip 40 tūkst. žmonių gyvybių ir privertęs persikelti du milijonus gyventojų.
Tuo pat metu didelėse šalies šiaurės vakarų, šiaurės ir centrinės dalies dalyse veikia nusikaltėlių gaujos, vadinamos „banditais“, kurios puldinėja kaimus, žudo ir grobia gyventojus.
Trečiadienį šiaurės rytiniame Maidugūrio mieste esančioje mečetėje nugriaudėjo sprogimas, per kurį žuvo mažiausiai septyni maldininkai. Nė viena ginkluota grupuotė neprisiėmė atsakomybės.
Naujausi komentarai