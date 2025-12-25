JAV teisingumo departamentas teigia, kad dar turi apie milijoną Jeffrey Epsteino bylos dokumentų

Praėjusią savaitę Teisingumo departamentas pradėjo skelbti įrašus, susijusius su turtingu finansininku, kuris 2019 metais mirė Niujorko kalėjime, laukdamas teismo už prekybą nepilnametėmis mergaitėmis.
Praėjusį mėnesį Kongreso beveik vienbalsiai priimtas ir prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pasirašytas J. Epsteino bylų skaidrumo įstatymas įpareigojo iki gruodžio 19 dienos paviešinti visus J. Epsteino bylos dokumentus.
Tačiau Teisingumo departamentas šio termino nesilaikė, o generalinio prokuroro pavaduotojas Toddas Blanche'as (Todas Blančas) dėl vėlavimo kaltino tai, kad iš bylų reikėjo kruopščiai ištrinti J. Epsteino aukų tapatybes.
Trečiadienį Teisingumo departamentas pareiškė, kad jam prireiks „dar kelių savaičių“ naujai medžiagai sutvarkyti ir redaguoti.
Ji teigė, kad Niujorko pietinės apygardos JAV prokuroras ir FTB „aptiko dar daugiau nei milijoną dokumentų, galimai susijusių su Jeffrey Epsteino byla“.
„Mūsų teisininkai dirba visą parą, kad peržiūrėtų ir atliktų teisiškai reikalaujamus redagavimus, siekiant apsaugoti aukas, ir mes kuo greičiau paskelbsime dokumentus“, – socialiniame tinkle „X“ teigė Teisingumo departamentas.
„Dėl masinio medžiagos kiekio šis procesas gali užtrukti dar kelias savaites“, – teigė institucija.
