Karališkieji sodai suspindo Kalėdomis

Kalėdos į Londono Karališkuosius botanikos sodus šiemet atėjo gerokai anksčiau. Duris lankytojams atvėrė kasmetis šviesų takas – vienas laukiamiausių žiemos renginių Jungtinėje Karalystėje.
„Didžiausias šių metų iššūkis – renginio mastas. Visiškai iš naujo sukūrėme maršrutą, tiesiog apvertėme jį aukštyn kojomis, pasukome kita kryptimi“, – pasakojo botanikos sodų atstovė Dáire Basra.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Daugiau nei milijonas LED lempučių čia kuria tikrą stebuklų pasaulį. Kai kurios instaliacijos maitinamos biokuru – taip sodai primena apie savo ilgalaikį įsipareigojimą aplinkosaugai.
„Perėjome prie biokuro. Be to, visos mūsų takų apšvietimo lemputės – LED. Kasmet stebime, kas naujo rinkoje. Mūsų komanda labai stengiasi pasiekti aplinkosaugos tikslus“, – teigė D. Basra.
Virš tvenkinio pirmą kartą nuo 1921-ųjų pastatytas specialus tiltas. Jis leidžia lankytojams iš arti pamatyti šimto vandens lelijų šviesų instaliaciją.
Tarp naujovių – optinio pluošto kabeliai, atkuriantys grybų požeminių gijų ryšius, kurie palaiko ekosistemas visame pasaulyje.
„Dienos renginiuose stengiamės kalbėti apie pagrindinę sodo misiją. Tačiau tai darome ne pamokslaujant, o linksmai, įtraukiančiai. Tikiuosi, kad lankytojai pasakys: „Oho, koks nuostabus tiltas“, nes įdėjome tiek pastangų. Taip pat tikiuosi, kad jie pasakys: „Jūs nuostabiai papasakojote apie sodų veiklą“, – aiškino botanikos sodų atstovas Adam Thow.
Soduose jau apsilankė ir Kalėdų Senelis.
„Turiu pasitreniruoti prieš didžiąsias žiemos šventes. Ir kas gi nenorėtų apsilankyti šiuose soduose? Čia tiek nuostabių augalų, ir kaip jie nuostabiai papuošti... Tai tiesiog pakelia nuotaiką. Net tokią lietingą naktį kaip ši – tiesiog nuostabu“, – šypsojosi Kalėdų Senelis.
Šviesų takas soduose veiks iki sausio 4-osios. Organizatoriai žada – tai bus viena ryškiausių žiemos patirčių Londone.
