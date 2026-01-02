 Po švenčių – lavina klausimų: kokias dovanas galima grąžinti?

Po švenčių – lavina klausimų: kokias dovanas galima grąžinti?

2026-01-02 14:47
Ugnė Rekašiūtė (LNK)

Po švenčių Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba sulaukė gausybės gyventojų klausimų dėl dovanų grąžinimo. Anot tarnybos, dalis žmonių vis dar painiojasi, kokias prekes galima grąžinti, o kurios nėra grąžinamos.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė Milda Deimantė pasakojo, kad pirmieji skambučiai ir užklausos pasiekė dar per šventes.

„Net ir Kūčių vakarą bei Kalėdų rytą jau gavome pirmuosius klausimus dėl dovanų grąžinimo. Dažniausiai skundėsi netikusiais žaislais, kosmetika, parfumerija, telefonais, planšetėmis. Be to, smulkiais buitiniais prietaisais, pavyzdžiui, keptuvėmis, skrudintuvėmis. Sulaukėme net klausimų dėl šaldytuvo spalvos. Tačiau, deja, visi šie išvardinti daiktai nėra grąžinami pagal mažmeninės prekybos taisykles“, – aiškino ji.

Tiesa, perkant internetu taisyklės skiriasi.

„Grąžinti galima beveik viską. Tiesa, yra tam tikros išimtys, pavyzdžiui, greitai gendantys produktai arba individualios gamybos prekės. Jų grąžinti negalėsime“, – pasakojo pašnekovė.

M. Deimantė pabrėžė, kad svarbi ir prekės būklė.

LNK stop kadras

„Svarbu žinoti, kad prekė, kurią norime grąžinti, negali būti sugadinta, dėvėta arba išpakuota“, – kalbėjo ji.

Grąžinant prekes fizinėse parduotuvėse būtina turėti pirkimą patvirtinančius dokumentus.

„Norint grąžinti prekes fizinėse parduotuvėse, užtenka kasos kvito arba kortelės išrašo. Tačiau juose turi būti aišku, ką, kada ir kur pirkome. Jei kalbame apie internetinę parduotuvę, grąžinti gali tik tas asmuo, kuris prekę pirko“, – tvirtino M. Deimantė.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovė taip pat patarė apie tai pagalvoti dar prieš dovanojant.

„Jei dovanojame ir manome, kad tam žmogui dovana nelabai patiks, geriausia būtų įdėti kvitą“, – sakė ji.

Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę per 14 dienų, nebent pardavėjas nustato ilgesnį grąžinimo terminą.

Šiame straipsnyje:
dovanų grąžinimas
vartotojų teisės
VVTAT
kalėdinės dovanos
Kalėdos
prekių grąžinimas
pirkimas internetu
kasos kvitas
pirkėjai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų