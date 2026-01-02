 Kol visi šventė, vagys dirbo: banką plėšė visą savaitę

Kol visi šventė, vagys dirbo: banką plėšė visą savaitę

2026-01-02 14:40
Eglė Radušytė (LNK)

Per Kalėdas įvykdytas filmo vertas nusikaltimas – išplėštas vienas Vokietijos bankas. Pasinaudoję ilgu švenčių maratonu, profesionalūs plėšikai išgręžė didžiulę skylę ir išnešė viską, ką rado seifuose – pinigus, auksą ir juvelyrinius dirbinius. Nuostoliai siekia daugiau nei 30 mln. eurų.

Prie Taupomojo banko Gelzenkirchene – sąmyšis. Įpykę klientai reikalauja atsakymų: ko neteko ir kada ką atgaus. Pareigūnai saugo nusikaltimo vietą – apiplėštą banką, jo viduje dirba tyrėjai, o kartu tenka atlaikyti ir įtūžusios minios pyktį.

Policijos išplatinta nuotrauka banko klientams įvarė siaubą.

„Virš 50 tūkstančių. Abu su žmona esame pensininkai – norėjome mėgautis tuo, ką užgyvenome. Ir štai…“, – kalbėjo banko klientas Heinz Hofen.

LNK stop kadras

Banke nemažai pensininkų laikė viso gyvenimo santaupas.

„Iš brolio išgirdau, kad Taupomasis bankas išplėštas. Esu šokiruotas. 33-ejus metus dirbau kasyklose, taupiau pinigus – savo ateičiai ir vaikų. Ir viskas dingo“, – sakė banko klientas Sari Memduh.

„Niekada negalvojau, kad tai nutiks bankui Vokietijoje“, – teigė banko klientas Celik Kadir.

Policija apie įsilaužimą į banką sužinojo itin vėlai – tik gruodžio 29-osios rytą, auštant, kai netikėtai įsijungė gaisro aliarmas. Vagys, panašu, darbavosi visą ilgąją Kalėdų savaitę. Net kaimynai nereagavo į trenksmus – juk šventės.

LNK stop kadras

„Paryčiais, po ketvirtos valandos, išbudino trenksmas. Nukrito paveikslas, sušlavėme dužusį stiklą ir nuėjome vėl miegoti. O ryte, kai mylimoji ruošėsi į darbą, negalėjo patekti į požeminę automobilių aikštelę – viskas aptverta. Tik iš policijos pranešimo sužinojome, kad įsilaužta į banką“, – pasakojo kaimynas Tim Kochanski.

Plėšikai darbavosi kaip tikri profesionalai.

LNK stop kadras

„Nusikaltėliai per garažą pateko į bylų saugyklą, o iš jos grąžtu, kokio šiaip nenusipirksi statybos prekių parduotuvėje, išgręžė skylę sienoje ir pateko į saugyklą. Ten išlaužė spinteles ir pavogė jų turinį“, – aiškino Gelzenkircheno policijos atstovas Thomas Nowaczyk.

Ištuštinta apie 3 tūkst. seifų su pinigais, auksu ir juvelyriniais dirbiniais – grobis siekia 30 mln. eurų. Nusikaltėliai kol kas nerasti.

