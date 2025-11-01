JAV pasiuntinys: Sirijos lyderis Ahmedas al-Sharaa lapkritį vyks į Vašingtoną

Bahreine vykstančios konferencijos paraštėse žurnalistų paklaustas, ar Ahmedas al-Sharaa šį mėnesį vyks į Vašingtoną, Tomas Barrackas (Tomas Barakas) atsakė „taip“.
Jis taip pat pridūrė, kad A. al-Sharaa, „tikėtina“, prisijungs prie Pasaulinės koalicijos prieš ISIS.
Tai bus pirmasis Sirijos lyderio vizitas į Vašingtoną ir jo antrasis vizitas JAV po istorinės kelionės į Jungtines Tautas rugsėjo mėnesį, kai buvęs džihadistas tapo pirmuoju per kelis dešimtmečius Sirijos prezidentu, kuris kreipėsi į Generalinę Asamblėją Niujorke.
A. al-Sharaa grupuotę „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS), kuri kadaise buvo sieta su „al-Qaeda“, Vašingtonas iš užsienio teroristinių organizacijų sąrašo išbraukė tik liepos mėnesį.
Gegužę Sirijos laikinasis lyderis, kurio islamistų grupuotės vadovaujama pajėgų koalicija praėjusių metų pabaigoje nuvertė ilgametį vadovą Basharą al Assadą (Bašarą Asadą), per istorinį vizitą Rijade pirmą kartą susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
JAV lyderis prieš tą susitikimą paskelbė panaikinsiantis daugumą sankcijų Sirijai, kurios buvo atšauktos liepos pradžioje.
