 JAV pasiuntinys: Sirijos lyderis Ahmedas al-Sharaa lapkritį vyks į Vašingtoną

JAV pasiuntinys: Sirijos lyderis Ahmedas al-Sharaa lapkritį vyks į Vašingtoną

2025-11-01 20:35
BNS inf.

Jungtinių Valstijų pasiuntinys Sirijai šeštadienį pranešė, kad Damasko laikinasis prezidentas Ahmedas al Sharaa (Ahmedas Šaraa) vyks į Vašingtoną pasirašyti susitarimo dėl prisijungimo prie JAV vadovaujamo tarptautinio aljanso prieš grupuotę „Islamo valstybė“ (IS, ISIS).

Ahmedas al Sharaa
Ahmedas al Sharaa / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Bahreine vykstančios konferencijos paraštėse žurnalistų paklaustas, ar Ahmedas al-Sharaa šį mėnesį vyks į Vašingtoną, Tomas Barrackas (Tomas Barakas) atsakė „taip“.

Jis taip pat pridūrė, kad A. al-Sharaa, „tikėtina“, prisijungs prie Pasaulinės koalicijos prieš ISIS.

Tai bus pirmasis Sirijos lyderio vizitas į Vašingtoną ir jo antrasis vizitas JAV po istorinės kelionės į Jungtines Tautas rugsėjo mėnesį, kai buvęs džihadistas tapo pirmuoju per kelis dešimtmečius Sirijos prezidentu, kuris kreipėsi į Generalinę Asamblėją Niujorke.

A. al-Sharaa grupuotę „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS), kuri kadaise buvo sieta su „al-Qaeda“, Vašingtonas iš užsienio teroristinių organizacijų sąrašo išbraukė tik liepos mėnesį.

Gegužę Sirijos laikinasis lyderis, kurio islamistų grupuotės vadovaujama pajėgų koalicija praėjusių metų pabaigoje nuvertė ilgametį vadovą Basharą al Assadą (Bašarą Asadą), per istorinį vizitą Rijade pirmą kartą susitiko su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).

JAV lyderis prieš tą susitikimą paskelbė panaikinsiantis daugumą sankcijų Sirijai, kurios buvo atšauktos liepos pradžioje.

Šiame straipsnyje:
JAV pasiuntinys Sirijai
Vašingtonas
Ahmedas al Sharaa

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų