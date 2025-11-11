Budrys Vašingtone ketina susitikti su Trumpo paskirtu JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai

„Su naujai paskirtu prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai buvau susitikęs, kai jis ėjo kitas pareigas – ir dvišaliuose, ir daugiašaliuose renginiuose. Pažįstame vienas kitą labai gerai ir, iš tikrųjų, džiaugiuosi dėl šio paskyrimo“, – iš Vašingtono komentavo K. Budrys.
„Su juo taip pat turėsime atskirą susitikimą ir kalbėsimės apie visą tai, kas mums rūpi – tai, kaip režimas išnaudoja įvairiausius dalykus, instrumentalizuoja ir didina spaudimą Lietuvai bei kokias priemones mes turėtume taikyti ir kokios politikos laikytis. Labai gerai, kad yra specifiškai skiriamas dėmesys tam“, – teigė Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas J. Coale specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai paskyrė sekmadienį.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Dėl šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Siekdama sugrąžinti į šalį Baltarusijoje likusius vilkikus, Lietuva kreipėsi į Baltarusiją dėl laikino Šalčininkų pasienio kontrolės posto atidarymo, tačiau ji šeštadienį pareiškė nesutinkanti.
Anksčiau skelbta, kad A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
