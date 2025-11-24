Vašingtonas ir Kyjivas: taikos susitarimas turi visiškai apsaugoti Ukrainos suverenitetą

Po visą dieną trukusių susitikimų, sušauktų dėl JAV pasiūlymo, kuris buvo kritikuojamas kaip palankus Rusijai, derybininkai parengė „atnaujintą ir patobulintą taikos programą“, teigiama bendrame JAV ir Ukrainos pareiškime.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) suteikė Ukrainai laiko iki lapkričio 27 dienos patvirtinti planą karo užbaigimo. Jau praėjo beveik keturi metai, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Tačiau Kyjivas siekia, kad būtų pakeista dabartinė plano versija, kurioje įtraukiama daugelis griežtų Rusijos reikalavimų, įskaitant reikalavimą, kad Ukraina atiduotų teritorijų, sumažintų savo kariuomenę ir pasižadėtų niekada nestoti į NATO.
„Derybos buvo konstruktyvios, kryptingos ir pagarbios, pabrėžiant bendrą įsipareigojimą siekti teisingos ir ilgalaikės taikos“, – sakoma bendrame pareiškime.
„Jie (derybininkai) dar kartą patvirtino, kad bet koks būsimas susitarimas turi visiškai apsaugoti Ukrainos suverenitetą ir užtikrinti tvarią bei teisingą taiką“, – pabrėžiama pranešime, atkreipiant dėmesį į „reikšmingą pažangą“.
Abi pusės pažadėjo artimiausiomis dienomis toliau dirbti ties bendrais pasiūlymais.
Nors Baltieji rūmai atskirame pareiškime teigė, kad derybos žymi „reikšmingą žingsnį į priekį“, per Rusijos dronų smūgį Charkive žuvo keturi žmonės, pranešė miesto meras.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) po visą dieną Ženevoje vykusių derybų džiaugėsi didžiule pažanga. Ukrainos delegacijos vadovas Andrijus Jermakas žurnalistams taip pat teigė, kad šalys padarė „labai didelę pažangą“.
M. Rubio, kurio delegacijoje taip pat buvo D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) ir diplomatinis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas), žurnalistams sakė, kad darbas siekiant sumažinti skirtumus „labai reikšmingai“ pasistūmėjo į priekį.
„Galiu pasakyti, kad tie klausimai, kurie lieka neišspręsti, nėra neįveikiami“, – sakė jis ir pridūrė: „Nuoširdžiai tikiu, kad mums pavyks.“
M. Rubio pabrėžė, kad dėl bet kokio galutinio susitarimo „turėtų susitarti prezidentai, ir yra pora klausimų, tiek kuriais turime toliau dirbti“, prieš bandydami įtraukti Kremlių, kuris pradinį pasiūlymą įvertino palankiai.
„Akivaizdu, kad rusai gauna balsavimo teisę“, – pridūrė jis.
