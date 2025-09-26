Italija šešioms naftos bendrovėms už konkurencijos pažeidimus skyrė 936 mln. eurų baudą

Reguliavimo institucija pareiškime nurodė, kad „Eni“, „Esso“, „Ip“, „Q8“, „Saras“ ir „Tamoil“ „koordinavo biokomponento, įskaičiuoto į degalų kainas, vertės nustatymą“, o ši vertė nuo 2019 metų iki 2023-ųjų padidėjo tris kartus.
Gavus informatoriaus skundą atliktas tyrimas parodė, kad „įmonės lygiagrečiai kėlė kainas, dažnai vienodais dydžiais, ir tai lėmė jų tiesioginis ar netiesioginis keitimasis informacija“, pažymėjo institucija.
Pasak institucijos, „kartelis veikė nuo 2020 metų sausio 1 dienos iki 2023 metų birželio 30-osios“.
„Eni“ pareiškė „griežčiausiai nesutinkanti ir esanti nustebusi“ dėl „nesuprantamų ir nepagrįstų“ kaltinimų ir teigė, kad imsis teisinių veiksmų.
Reguliavimo institucijos byla „ignoruoja rinkos logiką ir iškraipo faktus, išimdama iš konteksto teisėtą operatorių bendravimą, susijusį su tarpusavio tiekimo santykiais“, teigiama bendrovės paskelbtame pranešime.
