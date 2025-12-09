 Zelenskis praneša, kad įvyko puikus susitikimas su Meloni

Zelenskis praneša, kad įvyko puikus susitikimas su Meloni

2025-12-09 20:17
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad Romoje surengė puikų susitikimą su Italijos ministre pirmininke Giorgia Meloni ir kad Kyjivas tikisi tolesnės Italijos paramos.

Volodymyras Zelenskis ir Giorgia Meloni
Volodymyras Zelenskis ir Giorgia Meloni / EPA-ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Surengėme puikų ir labai išsamų susitikimą su G. Meloni ir aptarėme visus diplomatinės padėties aspektus“, – tinkle „X“ parašė V. Zelenskis.

„Mes vertiname aktyvų Italijos vaidmenį kuriant konkrečias idėjas ir nustatant priemones, kurios galėtų priartinti taiką“, – nurodė jis.

„Informavau ją apie mūsų derybų komandos darbą, ir mes koordinuojame diplomatines pastangas. Labai tikimės tolesnės Italijos paramos: tai svarbu Ukrainai“, – dėstė Ukrainos lyderis.

„Taip pat noriu padėkoti už energetinės pagalbos paketą ir reikiamą įrangą: būtent tai padės Ukrainos šeimoms“, – pridūrė V. Zelenskis.

 

 

Šiame straipsnyje:
Giorgia Meloni
Volodymyras Zelenskis
Italija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Jo
Nesuprantu apie ką gali šnekėti Italijos ministrė pirmininkė Meloni, su tuo neūžauga,žydų klounu ,vagių ir korupcionierių vadu, zielia, juokas ima kai pažiūri į ta apgailėtiną klouną - turistą zielia, chacholai aišku kad karą pralaimėjo, RUSIJOS kariai dubasina tuos ukrų fašistus kaip kokius tarakonus !!!!!
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų