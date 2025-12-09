Zelenskis praneša, kad įvyko puikus susitikimas su Meloni

„Surengėme puikų ir labai išsamų susitikimą su G. Meloni ir aptarėme visus diplomatinės padėties aspektus“, – tinkle „X“ parašė V. Zelenskis.
„Mes vertiname aktyvų Italijos vaidmenį kuriant konkrečias idėjas ir nustatant priemones, kurios galėtų priartinti taiką“, – nurodė jis.
„Informavau ją apie mūsų derybų komandos darbą, ir mes koordinuojame diplomatines pastangas. Labai tikimės tolesnės Italijos paramos: tai svarbu Ukrainai“, – dėstė Ukrainos lyderis.
„Taip pat noriu padėkoti už energetinės pagalbos paketą ir reikiamą įrangą: būtent tai padės Ukrainos šeimoms“, – pridūrė V. Zelenskis.
(be temos)