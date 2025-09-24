Meloni sako neprieštaraujanti Palestinos valstybingumui

Italija neprisijungė prie neseniai Britanijos, Prancūzijos ir kitų Europos šalių pradėtų veiksmų pripažinti Palestinos valstybę.
Tačiau italų premjerė sakė esanti atvira pripažinimui, taip nutoldama nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pozicijų.
„Nesu nusiteikusi prieš Palestinos pripažinimą, tačiau turime nustatyti savo prioritetus“, – sakė G. Meloni žurnalistams Niujorke, kur trečiadienį ji turėtų kalbėti Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.
Ji sakė, kad jos valdančioji koalicija pateiks parlamente pasiūlymą, kuriame bus nustatytos dvi Palestinos valstybės pripažinimo sąlygos: „įkaitų išlaisvinimas ir, žinoma, „Hamas“ pašalinimas iš visų Palestinos valdžios procesų“.
Tačiau ji pridūrė: „Asmeniškai aš ir toliau manau, kad Palestinos pripažinimas nesant valstybės su suverenumo požymiais neišsprendžia problemos ir neduoda apčiuopiamų rezultatų palestiniečiams.“
Pastarosiomis dienomis Britanija, Prancūzija, Kanada, Australija ir kelios kitos šalys pripažino Palestinos valstybę, o šis iš esmės simbolinis žingsnis vis dėlto padidino spaudimą Izraeliui, kuris intensyvina karą Gazos Ruože.
Palestiniečių teritoriją niokoja Izraelio puolimas, pradėtas atsakant į 2023 metų spalio 7 dienos islamistų grupuotės „Hamas“ įvykdytą išpuolį prieš Izraelį.
Iš 251 per išpuolį paimto įkaito 47 tebėra Gazos Ruože, iš jų 25, Izraelio kariuomenės teigimu, yra žuvę.
G. Meloni Italijoje sulaukė kritikos dėl to, kad griežčiau nepasisakė dėl padėties Gazoje.
Pirmadienį dešimtys tūkstančių žmonių Romoje protestavo prieš karą, ragindami Italijos vyriausybę imtis veiksmų.
