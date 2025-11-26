Italijoje bausmė už moters nužudymą nuo šiol visada bus kalėjimas iki gyvos galvos

Naujasis baudžiamojo kodekso straipsnis sukuria žmogžudystės kategoriją „paremtą aukos savybėmis“, teigiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte.
Anksčiau Italijos įstatymai numatė atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis tik tais atvejais, kai žudikas buvo aukos sutuoktinis arba giminaitis.
Ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pasveikino balsavimą ir pavadino įstatymą „kiekvienos moters laisvės ir orumo gynimo“ priemone.
Vyriausybės iniciatyva, kurią jau liepos mėnesį patvirtino Senatas, buvo priimta 237 balsais už ir nė vienu prieš.
Naujasis straipsnis numato laisvės atėmimą iki gyvos galvos už veiksmus, kuriais siekiama nužudyti moterį „dėl diskriminacijos, neapykantos ar smurto“ ir kitų priežasčių.
Jungtinės Tautos antradienį pažymėjo Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną, paskelbdamos ataskaitą, kurioje teigiama, kad praėjusiais metais pasaulyje apie 83 tūkst. moterų ir merginų mirė nuo savo partnerių ar šeimos narių rankos.
Italijos nacionalinis statistikos institutas (Istat) nurodė, kad 116 iš 327 žmogžudysčių, užregistruotų šalyje 2024 m., buvo įvykdytos moterų ir merginų atžvilgiu. 92,2 proc. atvejų žudikai buvo vyrai.
Naujausi komentarai