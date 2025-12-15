 Umerovas: derybose su JAV padaryta reali pažanga

2025-12-15 17:37
BNS inf.

Ukrainiečių derybininkas Rustemas Umerovas pirmadienį sakė, kad per dvi derybų su JAV dienas Berlyne buvo padaryta reali pažanga dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo.

Umerovas: derybose su JAV padaryta reali pažanga / Scanpix nuotr.

„Pastarąsias dvi dienas Ukrainos ir JAV derybos buvo konstruktyvios ir produktyvios, pasiekta reali pažanga“, – socialiniuose tinkluose paskelbė R. Umerovas.

„Viliamės, kad pasieksime susitarimą, priartinsiantį mus prie taikos“, – sakė jis.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV pasiuntinių pirmadienio derybų ratas Berlyne, trukęs maždaug pusantros valandos, jau baigėsi.

Ukraina susiduria su Vašingtono spaudimu skubiai pritarti JAV tarpininkaujamam taikos susitarimui, kurio anksčiau siūlyti variantai kritikų vadinti itin palankiais Kremliui.

Į V. Zelenskio darbotvarkę pirmadienį taip pat įtraukti susitikimai su Vokietijos ir kitų Europos šalių vadovais.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
derybos
JAV
taikos planas

