„Tikiuosi, kad jiems jų neprireiks. Tikiuosi, kad galėsime užbaigti karą negalvodami apie „Tomahawk“ raketas“, – pareiškė žurnalistams D. Trumpas, sėdėjęs priešais V. Zelenskį.
Donaldas Trumpas tikisi, kad karas pasibaigs Ukrainai neprireikus raketų „Tomahawk“
2025-10-17 21:36
Su ukrainiečių lyderiu Volodymyru Zelenskiu penktadienį susitikęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad būtų per anksti suteikti Ukrainai raketų „Tomahawk“, ir pažymėjo, kad jis tikisi pirmiausia užtikrinti taiką su Rusija.
Donaldas Trumpas tikisi, kad karas pasibaigs Ukrainai neprireikus raketų „Tomahawk“ / AFP nuotr.