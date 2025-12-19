Brazilijos prezidentas nori tarpininkauti Venesuelos konflikte

Ketvirtadienį I. Lula da Silva pareiškė norintis užkirsti kelią karui Lotynų Amerikos žemyne. Jis sakė paklausiantis D. Trumpo, kaip Brazilija galėtų prisidėti prie diplomatinio krizės sprendimo.
Brazilijos prezidentas žurnalistams sostinėje sakė, kad po pradinių nesutarimų jam pavyko užmegzti gerus santykius su D. Trumpu. „Trumpas tapo mano draugu (...) Dviem aštuoniasdešimtmečiams nėra dėl ko ginčytis“, – sakė I. Lula da Silva.
JAV ir Venesuelos konfliktas aštrėja, tačiau I. Lula da Silva teigė iki galo nesuprantantis, kas už to slypi. Brazilijos valstybės vadovas pastarosiomis savaitėmis jau kalbėjosi su D. Trumpu ir Venesuelos lyderiu Nicolásu Maduro.
„Kiekvieną dieną laikraščiuose pasirodo naujų grasinimų, ir mes esame susirūpinę“, – sakė I. Lula da Silva. „Niekas konkrečiai nepasako, kodėl reikia kovoti šį karą. Nežinau, ar tai dėl naftos, ar dėl retųjų mineralų. Niekas neatskleidžia, ko nori“, – sakė jis.
Antradienį D. Trumpas paskelbė apie visišką visų sankcionuotų naftos tanklaivių, plaukiančių į Venesuelą ir iš jos, blokadą. Dėl didėjančio JAV spaudimo Venesuela paprašė sušaukti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį. JAV sutelkė pajėgas Karibų jūroje ir smūgiuoja į greitaeigius katerius, kuriuos įtaria vežant narkotikus, per šiuos smūgius žuvo dešimtys žmonių.
