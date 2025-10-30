Apklausos: Nyderlandų rinkimuose centristai ir kraštutiniai dešinieji žengia koja kojon

Remiantis vietos naujienų agentūros ANP antruoju preliminariu vertinimu, centristinė partija D66, vadovaujama Robo Jetteno (Robo Jeteno), ir G. Wilderso Laisvės partija (PVV) parlamente turi 26 vietas, suskaičiavus beveik 95 proc. balsų.
Ankstesnė „Ipsos“ apklausa parodė, kad R. Jettenas buvo arčiau pergalės su 27 vietomis iš 150, o PVV turėjo 25 vietas.
Pagal ANP prognozę D66 turi nežymią persvarą, bet tik keliais tūkstančiais balsų. Galutinės prognozės laukiama vėliau ketvirtadienį.
ANP vertinimu, prognozuojama, kad centro dešiniųjų liberalioji VVD partija laimės 22 vietas, o Žaliųjų kairiųjų partijos („GroenLinks“, GL) ir Darbo partijos (PvdA) aljansas – 20.
Jei preliminarūs duomenys pasitvirtins, PVV prarastų 11 vietų, palyginti su stulbinama jos pergale 2023 metų rinkimuose.
Kad ir kokie būtų galutiniai rezultatai, G. Wildersas beveik neabejotinai netaps ministru pirmininku, nes visos kitos partijos atmetė galimybę jungtis su juo į koaliciją.
R. Jettenas reaguodamas į pirminius rezultatus anksčiau pareiškė, kad rinkėjai nusisuko nuo neigiamos politikos.
„Milijonai olandų šiandien atvertė naują puslapį. Jie atsisveikino su negatyvumo ir neapykantos politika“, – džiūgaujantiems rėmėjams sakė jis.
Tuo metu G. Wildersas pareiškė, kad tikėjosi kitokio rinkimų rezultato.
„Rinkėjas pasisakė. Tikėjomės kitokio rezultato, bet laikėmės savo pozicijos“, – socialiniame tinkle „X“ teigė jis.
Naujausi komentarai