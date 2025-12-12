Airija didina savo karines išlaidas 55 procentais

Apie šį sprendimą ministrė paskelbė vizito Airijos pajėgų stovykloje Kildero grafystėje, į vakarus nuo Dublino. Skelbiama, kad šalies gynybos išlaidos sieks 1,7 mlrd. eurų.
Išlaidų didinimo plane taip pat numatytos išlaidos kovos su dronais technologijoms, kurios turėtų būti įdiegtos iki kitų metų vasaros, kai Airija pusmetį pirmininkaus Europos Sąjungai (ES).
„Tai bus padaryta tam, kad būtų galima aptikti, identifikuoti ir iš esmės neutralizuoti bet kokius dronus, kurie gali kelti grėsmę“, – žurnalistams sakė ministrė.
Ji pridūrė, kad Airija sutelks dėmesį į naujos radarų sistemos plėtrą ir tobulinimą, o ją planuojama sukurti iki 2028 metų.
Gruodžio 1 dieną V. Zelenskis atskrido į Dubliną, o leidžiantis jo lėktuvui buvo pastebėti keli neatpažinti dronai.
Europa yra padidinusi budrumą po to, kai žemyną pastaraisiais mėnesiais sukrėtė paslaptingų dronų skrydžiai virš oro uostų ir svarbių infrastruktūros objektų.
Didėja susirūpinimas, kad tokie trikdžiai gali būti dalis Rusijos hibridinio karo taktikos, kurią Kremlius pasitelkė prieš Kyjivą remiančias Europos šalis, įskaitant Airiją.
„Tam tikru metu danguje buvo pastebėti dronai, šiuo metu vyksta tyrimas“, – nurodė H. McEntee, pridurdama, kad policija ir kariuomenė tiria šį incidentą.
Antradienį vizito Airijos sostinėje metu Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Antonio Costa pareiškė, kad šis incidentas yra „dar vienas hibridinių išpuolių iš Rusijos ir hibridinių grėsmių iš Rusijos Europos teritorijoje pavyzdys“.
Bendroje spaudos konferencijoje Airijos ministras pirmininkas Michealas Martinas pritarė A. Costos teiginiams, pabrėždamas, kad „incidentas su dronais atitinka nusistovėjusį panašių trikdžių, pastebimų kitose Europos valstybėse, modelį“.
Gynybos ministrė žurnalistams pareiškė, kad išlaidų paketas apima „dideles investicijas į naujų orlaivių pirkimą ir naujų personalo transporto priemonių bei transporto priemonių parko įsigijimą“.
Jis pridūrė, kad taip pat bus investuojama į sonarus, skirtus apsaugoti povandeninius kabelius.
Pastaruoju metu Europos valstybės reiškia vis didesnį susirūpinimą dėl rizikos, kurią Maskva kelia ypatingos svarbos povandeninei infrastruktūrai po įtariamo povandeninių kabelių sabotažo pastaraisiais metais.
