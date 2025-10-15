Dronais pristato netikėtą prekę: revoliucija ar galvos skausmas?

Po Airijos dangų skraido dronai, tačiau jie skirti ne karinėms misijoms, o maisto pristatymui. Įsivaizduokite, kad esate namuose ir užsimanote užkąsti, per mobiliąją programėlę išsirenkate, ko konkrečiai norite. Viskas įprasta, tačiau maisto pristatymas išskirtinis. Dronų operatoriai įsitikina, kad nėra jokių kliūčių, todėl žmogus turi paruošti tinkamą nusileidimo vietą.
Dronų kompanija nuo pernai vakarų Dubline jau atliko apie 50 tūkst. pristatymų.
„Tai saugesnis ir žalesnis pristatymo būdas. Be to, kompanijoms tai geresnis pasirinkimas nei pristatymas keliais. Pristatome daug šviežių kiaušinių, nes žmonės testuoja mus, ar galime pristatyti ir tokius trapius produktus“, – pasakojo „Manna Aero“ generalinis direktorius Bobby Healy (Bobi Heily).
Tačiau ne visus gyventojus naujosios technologijos džiugina. Pagrindinis skundas – triukšmas.
Virš airio Marko Hammondo (Marko Hamondo) namų per trumpą laiką jau praskrido keturi dronai.
„Kai tai vyksta pastoviai kyla stresas, neįmanoma atsipalaiduoti. Nerimaujame ne tik mes su žmona, bet ir kiti“, – tvirtino vietos gyventojas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Dronų kompanija sako, kad bepiločiai skleidžia tik santykinai nedidelį triukšmą.
„Moksliniai tyrimai rodo, kad dronų triukšmas yra mažesnis nei įprastas miesto foninis triukšmas. Be to, nuolat investuojame į naujas technologijas, variklius ir sraigtus. Manau, kad problema – suvokimas, kaip ir bet kurios naujos technologijos atveju. Taip buvo su automobiliais, garo varikliais ir kiekviena revoliucine technologija, pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu, 5G internetu. Laikui bėgant, tai bus visuotinai priimta“, – kalbėjo B. Healy.
Nors Jungtinės Karalystės įstatymai dronams ne tokie draugiški, tikimasi, kad bepiločiai maistą britams pristatinėti pradės jau kitąmet.
