Airijoje dėl planuoto terorizmo akto sulaikytas lietuvis

2025-11-11 20:21
BNS inf.

Airijoje sulaikytas teroro aktą mečetėje galimai planavęs lietuvis, antradienį pranešė LNK Žinios.

Airijoje dėl planuoto terorizmo akto sulaikytas lietuvis / J. Elinsko/BNS nuotr.

Pranešama, kad su dar vienu įtariamuoju lietuvis planavo padėti kraštutinių dešiniųjų grupuotei susprogdinti mečetę Golvėjaus mieste.

„Šiuo atveju prieš mečetę, prieš musulmonus teroristinį aktą organizavo ne tik airiai nacionalistai, bet dar ir lietuvis. Yra du asmenys, yra sulaikytas airis ir konkrečiai paminėtas lietuvis“, – LNK teigė Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Arūnas Teišerskis.

Pasak užsienio žiniasklaidos, sulaikytas lietuvis – 38 metų Karolis Pečkauskas.

Skelbiama, kad lapkričio pradžioje automobilyje, kuriame buvo abu vyrai, ir airio namuose rasta sprogstamųjų medžiagų, kurių būtų užtekę pagaminti trims bomboms.

Vyrams pateikti kaltinimai dėl sprogmenų laikymo, už tai gresia iki 14 metų nelaisvės.

Kaip skelbia LNK, Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra ir Lietuvos policija informacijos apie sulaikytą lietuvį neturi.

