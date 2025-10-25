Varžovei pripažinus pralaimėjimą, naująja Airijos prezidente taps Catherine Connolly

Heather Humphreys (Hifer Hamfris) iš centristinės partijos „Fine Gael“ pasveikino C. Connolly „tapus naująja Airijos prezidente“, kai pirminiai balsų skaičiavimo rezultatai parodė, kad C. Connolly juda link triuškinančios pergalės.
Tačiau rinkimai į šį daugiausia reprezentacinį postą buvo aptemdyti kritikos, kad juose trūko realaus pasirinkimo. Skaičiuojant balsus jau rasta rekordiškai daug sugadintų balsavimo biuletenių, o rinkėjų aktyvumas buvo mažas.
C. Connolly – teisininkės ir Jungtinių Valstijų bei Europos Sąjungos (ES) kritikės – išrinkimas į postą, kuriame ji turės ribotą politinę galią, vis dėlto gali pranašauti prasidedantį didesnių nesutarimų tarp Airijos daugiausia reprezentacinės prezidentūros ir vyriausybės etapą.
Ministro pirmininko pavaduotojas ir partijos „Fine Gael“ lyderis Simonas Harrisas (Saimonas Harisas) suskubo palinkėti C. Connolly „visokeriopos sėkmės“ ir pridūrė, kad „ji bus visos šios šalies prezidentė“.
„Jos sėkmė bus Airijos sėkmė“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“.
Oficialių rezultatų laukiama vėlai šeštadienį.
Daugelis rinkimų apylinkių pranešė, kad rinkėjų aktyvumas buvo mažesnis nei 40 proc., o laikraštis „The Irish Times“ paskelbė, kad galbūt daugiau nei vienas iš aštuonių rinkėjų sugadino savo balsavimo biuletenį.
Konservatyvių pažiūrų politikai ir veikėjai ragino rinkėjus sugadinti savo balsavimo biuletenius ir taip pareikšti protestą prieš rinkimus, kuriuose varžėsi vos du kandidatai, ir kitas problemas.
Kaip ir kaimyninėje Didžiojoje Britanijoje, Airijoje vis labiau kaista diskusijos dėl prieglobsčio prašytojų antplūdžio, dėl kurio kyla kartais smurtinių protestų, įskaitant protestus prie įstaigų, kuriose jie apgyvendinami.
Teisę balsuoti renkant 84-erių metų Michaelo Higginso (Maiklo Higinso), kuris šias iš esmės simbolines pareigas ėjo nuo 2011 metų, įpėdinį turėjo daugiau nei 3,6 mln. žmonių.
Galimybę kandidatuoti taip pat svarstė nemažai įžymybių, tarp jų – mišrių kovos menų žvaigždė Conoras McGregoras (Konoras Makgregoras), dainininkas Bobas Geldofas ir choreografas Michaelas Flatley (Maiklas Flatlis), tačiau jų kampanijos neįvyko.
Vienas konservatyvių pažiūrų katalikas kandidatas, kuris, kaip buvo manyta, per rinkimus būtų galėjęs pelnyti daugiau nei 10 proc. balsų, beveik pateko į galutinį kandidatų sąrašą, tačiau nesulaukė pakankamo parlamento palaikymo.
Tai sukėlė pasipiktinimą dėl kandidatų iškėlimo taisyklių ir paskatino ankstyvus raginimus „sugadinti savo biuletenį“.
Neseniai atlikta visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad 49 proc. rinkėjų nesijaučia atstovaujami dviejų siūlomų kandidatų.
Jos sėkmė bus Airijos sėkmė.
„Katastrofiška“
C. Connolly, nuo 2016 metų einanti įstatymų leidėjos pareigas ir remiama kairiųjų partijų, įskaitant „Sinn Fein“, pastarosiomis savaitėmis smarkiai išsiveržė į priekį viešosios nuomonės apklausose.
„Ji kalba už eilinius žmones“, – po balsavimo C. Connolly gimtajame Golvėjaus mieste vakarų Airijoje naujienų agentūrai AFP sakė 62-ejų Una Corcoran (Una Korkoran).
Kai kurie apžvalgininkai prognozuoja, kad charizmatiškos prieš isteblišmentą nusiteikusios politikės ryžtingos kairiosios pažiūros į užsienio politiką, socialinį teisingumą ir būsto klausimus gali sukelti trintį su vyriausybe.
C. Connolly kalba airių kalba ir, kaip daugelis Airijoje, yra karšta Palestinos rėmėja. Ji pasisako už šalies suvienijimą su Jungtinei Karalystei priklausančia Šiaurės Airija ir taip pat yra reiškusi susirūpinimą dėl didėjančių Europos karinių išlaidų.
Politikos analitikas Patas Leahy (Petas Lyhis) jos išrinkimą pavadino „katastrofiška diena“ dviem šiuo metu valdančioms partijoms.
„Tai, kaip ji tvarkysis santykius su vyriausybe, kuri, jos nuomone, vykdo neteisingą politiką, dabar į Airijos politiką atneša naują neapibrėžtumą ir galbūt konfliktą“, – parašė jis laikraštyje „The Irish Times“.
Dublino Trejybės koledžo politikos profesorė Lisa Keenan (Laiza Kynan) sakė, kad kairiųjų partijų vienybė remiant C. Connolly rodo, kad šios pakraipos partijos turi rimtų vilčių „baigti „Fine Gael“ ir „Fianna Fail“ dominavimą“.
Anot jos, jų galutinis tikslas yra „pirmą kartą valstybės istorijoje pašalinti jas iš vyriausybės“.
„Sinn Fein“ lyderė Mary Lou McDonald (Meri Lu Makdonald) palankiai įvertino balsavimo rezultatą, kuris, anot jos, parodo „alternatyvos potencialą... už senosios politikos ribų“.
„Aš tikrai tikiuosi ir noriu, kad galėtume skatinti šią optimizmo, vilties ir aktyvizmo politiką nuo pačių žemiausių sluoksnių“, – pažymėjo ji.
Tačiau L. Keenan pareiškė, kad rekordiškai mažas rinkėjų aktyvumas ir sugadinti balsavimo biuleteniai taip pat parodė, kad „didelė dalis rinkėjų buvo labai nepatenkinta siūlomų kandidatų pasirinkimu“ ir „nuobodžia kampanija“.
