„Manome, kad demonstracijoje „Suvienykite Karalystę“ dalyvavo apie 110 tūkst. žmonių“, – teigė Londono metropoliteno policija, pažymėdama, kad apskaičiuodama šį skaičių naudojosi vaizdo kamerų ir policijos sraigtasparnio įrašais.
110 tūkst. žmonių susirinko kraštutinių dešiniųjų mitinge Londone
2025-09-13 17:53
Jungtinės Karalystės (JK) policija šeštadienį pranešė, kad kraštutinių dešiniųjų aktyvisto Tommy Robinsono (Tomio Robinsono) surengtose eitynėse ir mitinge dalyvavo apie 110 tūkst. žmonių.
110 tūkst. žmonių susirinko kraštutinių dešiniųjų mitinge Londone / Scanpix nuotr.
