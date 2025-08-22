 „Unipark“ įspėja vairuotojus apie sukčių siunčiamas melagingas žinutes įmonės vardu

2025-08-22 23:54
BNS inf.

Automobilių stovėjimo aikšteles valdanti įmonė „Unipark“ įspėja vairuotojus apie sukčių, prisidengiančių įmonės vardu, siunčiamas melagingas žinutes.

„Unipark“ / I. Gelūno/BNS nuotr.

Kaip teigiama penktadienį įmonės išplatintame pranešime, žinutėse klientų prašoma sumokėti tariamas baudas, taip pat pateikiamos nuorodos į įtartinus internetinius puslapius.

„Unipark“ pabrėžia, kad įmonė tokio pobūdžio žinučių nesiunčia“, – rašoma pranešime.

„Todėl bendrovės atstovai primygtinai prašo nespausti jose pateiktų nuorodų, nesidalinti savo asmens ir kitais duomenimis. Gavus tokią ar kitą įtartiną žinutę, „Unipark“ įspėja į ją nereaguoti ir nespausti jokių jose esančių nuorodų“, – teigiama jame.

Įmonės teigimu, visa oficiali informacija apie jos paslaugas pateikiama tik „Unipark“ internetiniame puslapyje ir mobiliojoje programėlėje.

