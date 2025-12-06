Senamiestyje mokama aikštelė – šiukšlyne

Į „Kauno dieną“ kreipėsi kauniečiai ir išsakė savo pastebėjimus apie „Unipark“ administruojamą automobilių stovėjimo aikštelę, esančią ties A. Jakšto g. 5-uoju namu.
Šiame pastate anksčiau veikė žydų ligoninė, tačiau jau ilgą laiką pastatas apleistas ir nenaudojamas. Objekto savininkai vis apjuosia pastatą tinklu ar tentu, tačiau po kurio laiko vėjas vėl nudrasko ir žemyn pradeda byrėti plytų atraižos, stiklai ar kitos pastato detalės.
Skaitytojai sakė, kad vidiniame buvusios ligoninės kieme galima statyti savo transporto priemones, čia veikia mokama stovėjimo aikštelė, kurią valdo „Unipark“.
„Iš A. Jakšto gatvės pasukus į Papilio gatvę, Kauno pilies ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios kryptimi, yra išasfaltuota aikštelė, joje renkama miesto nustatyta vietinė rinkliava. Visai šalia pastato taip pat galima statyti automobilius. Tik vidiniame kieme jokio asfalto nėra, auga žolė, aikštelę juosia patriušusi tvora. Ne visi vairuotojai pastebi įrengtą ženklą, kad ten galima statyti, todėl tiesiog palieka automobilius asfaltuotoje dalyje ir taip užstato įvažiavimo kelią.
Suprantama, Senamiestyje nėra daug vietų, kur būtų galima statyti automobilius, išnaudojamas kiekvienas žemės lopinėlis. Tačiau minėta vieta tikrai neprimena normalios aikštelės. Joje nuolat primėtyta šiukšlių, tuščių butelių. Jei būna neseniai paliję, išlipti tenka į purvyną. Ima mokestį už parkavimą, bet sutvarkyti nesugeba“, – sakė „Kauno dienos“ skaitytojas.
Užsakytas valymas?
Dienraštis kreipėsi į „Unipark“ atstovus, kad šie paaiškintų, kodėl aplinka netvarkoma, ar tikrai saugu šioje Kauno senamiesčio vietoje palikti automobilius, kai ant jų gali užkristi byrančio pastato plytos.
„Unipark“ administruoja A. Jakšto g. 5 esančią aikštelę Kaune ir užtikrina jos priežiūrą. Šiuo metu užsakytas generalinis aikštelės valymas, todėl tvarka bent laikinai bus užtikrinta. Teritorijos prieigose kartais lankosi neatsakingi ar netvarkingi piliečiai, kurie palieka šiukšlių prie aikštelės ribų, patvoryje, tačiau ne pačioje aikštelėje. Apie situaciją informuotos atsakingos institucijos ir aikštelės savininkai“, – komentavo „Unipark“ rinkodaros vadovas Laurynas Globys.
„Greta esančio pastato savininkai atliko jo apžiūrą ir įrengė apsauginį fasado tinklą, skirtą saugumui užtikrinti“, – pridūrė specialistas.
Minėtoje „Unipark“ aikštelėje valandai palikti automobilį kainuoja 2 eurus.
