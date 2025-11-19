 Patikliesiems – naujos žabangos

Patikliesiems – naujos žabangos

2025-11-19 14:30
Indrė Kiseliovaitė

Suaktyvėjo dar vienas sukčiavimo būdas – klaipėdiečiai į telefonus pradėjo gauti SMS žinutes dėl neva nesumokėtos baudos už automobilio stovą. Kaip įprastai, žinutė parašyta su klaidomis, o norintiesiems susimokėti už neva pažeidimą palikta nuoroda, kurios spausti, pareigūnų teigimu, nederėtų.

Įrodymas: SMS žinutę moteris gavo penktadienį, o kad negautų daugiau panašių žinučių iš nežinomo siuntėjo, iškart ją užblokavo.
Įrodymas: SMS žinutę moteris gavo penktadienį, o kad negautų daugiau panašių žinučių iš nežinomo siuntėjo, iškart ją užblokavo. / „Klaipėdos“ skaitytojos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Klaipėdietė SMS žinutę iš neva „Unipark“ gavo penktadienį. „Unipark“ – tai programėlė, kuria naudojantis galima susimokėti už mašinos stovą bet kurioje Klaipėdos vietoje. Tačiau atsiųstoje žinutėje rašoma ne apie nesumokėtą parkavimą, o apie baudą.

„Ketvirtadienis 13:09 gavote Unipark pranesima apie nesumoketa bauda, perziurekite bilieta cia:“, – su klaidomis rašė apsimetėlis.

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų duomenimis, sukčiavimo atvejų, kai asmenims siunčiama SMS žinutė dėl neva skirtų baudų, tikrai yra.

„Dažniausiai tokio pobūdžio žinutės siunčiamos prisidengiant VMI. Neva „Unipark“ siųstų pranešimų dėl neva skirtos baudos uostamiestyje šiemet nėra buvę, tačiau šalyje ir Klaipėdos apskrityje tokių atvejų yra“, – nurodė Klaipėdos policijos Komunikacijos poskyris.

Pareigūnai pataria visada būti itin budriems ir atidiems, nepasiduoti emocijoms ir nespausti jokių atsiųstų nuorodų, kad ir kokiu pretekstu jos būtų atsiųstos.

„Siūloma visada pasitikrinti ir su nurodomu siuntėju susisiekti kitais būdais, o ne per atsiųstas nuorodas, nes vienas neatsargus mygtuko paspaudimas gali pridaryti labai daug žalos. Niekada jokiu pretekstu neatskleiskite savo asmeninių duomenų, el. bankininkystės prisijungimo kodų, neperduokite mokėjimo kortelių nepažįstamiems asmenims, neinstaliuokite jokių skambinančių ar žinutes siunčiančių asmenų siūlomų programėlių, neįsitikinę, kad tai saugu“, – nurodė pareigūnai.

Specialistai taip pat primena, kad svarbu pažvelgti ir į detales – apsimetėliai labai dažnai rašo nelietuviškomis raidėmis, sakiniuose padaro daug klaidų, neteisingai nurodo net pačius pavadinimus.

Šiame straipsnyje:
Unipark
pranešimai apie nesumokėtą baudą
apsimeteliai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų