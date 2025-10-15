Sukčiai vėl atakuoja vairuotojus: iš „Unipark“ – įspėjimas

Kaip trečiadienį pranešė bendrovė, šiose žinutėse taip pat pateikta nuoroda į įtartiną internetinį puslapį uniparklit.com/cli5.
„Unipark“ pabrėžė, kad įmonė tokio pobūdžio žinučių nesiunčia.
Bendrovės atstovai primygtinai prašo gyventojų nespausti jose pateiktų nuorodų, nesidalyti savo asmens ir kitais duomenimis.
Anot pranešimo, gavus įtartiną žinutę, nereikia reaguoti, negalima spausti jokių jose esančių nuorodų, siūloma iškart ištrinti žinutę.
Apie sukčių ir kitų įtartinų asmenų bandymus pasisavinti asmens ir kitus duomenis, būtina informuoti policijos pareigūnus bendrosios pagalbos telefonu 112.
Naujausi komentarai