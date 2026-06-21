Tautiečiai dalijasi vaizdais: perkūnas beldžia, net sienos dreba

Vieni tautiečiai lepinasi karšta diena, kiti fiksuoja aptemusį dangų ir jau laukia ateinančio lietaus. Dar kiti teigia, kad lietus jau palaistė.
„Lauk gražių blykt ir gerų bum, ir neblogo lietaus. Joniškio rajone gražiai nulijo, nudundėjo“, – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ rašė Virga.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Gitana teigė, kad Linkuvoje jau pliaupia.
„Perkūnas beldžia Mažeikiuose, kad net sienos dreba. Kištukinis lizdas sublykčiojo“, – dalijosi Lukas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„Kažkur Gabijos mokyklos teritorijoj trinktelėjo, mašinų signalizacija būriais pasipylė“, – pridūrė Skaiva.
„Naujojoje Akmenėje 21 laipsnis šilumos, lynoja ir kartais per dangų toks griausmas nuriaumoja, kad dieve padėk“, – rašė Vita.
„Joniškyje turgus išvaikytas“, – skelbė Ingrida.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Popietę liūtis skalavo ir Kauną.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba feisbuke pranešė, kad šeštadienis buvo be lietaus. Aukščiausia oro temperatūra 26–31 laipsnis.
„Pirmą kartą šiais metais Lietuvoje buvo peržengta simbolinė 30 laipsnių karščio riba. Tiesa, karštis buvo išmatuotas tik Druskininkuose ir Ventės rage. Naktį buvo mažai debesuota, tik ryte vietomis trumpai su perkūnija palijo. Žemiausia oro temperatūra 12–17, vakariniuose rajonuose 18–21 laipsnis. Nidoje ir Ventės rage buvo užfiksuotos tropinės naktys“, – rašė sinoptikai.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Anot jų, sekmadienį Lietuvoje nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s, per perkūniją vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 27–32 laipsniai šilumos, pajūryje 21–26 laipsniai šilumos.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Savaitės orų prognozę galite skaityti čia.
Pildoma.
(be temos)
(be temos)