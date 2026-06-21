Kauną skalauja liūtis

Kaune maždaug apie 14 val. pradėjo merkti gausus lietus.
Buvo girdėti ir perkūnija, kai kur dangų skrodė žaibai.
Skaitytojo vaizdo įrašas.
Kaip jau rašyta, tautiečiai permainingų orų vaizdais pradėjo dalytis sekmadienio rytą.
Anot sinoptikų, sekmadienį Lietuvoje nepastoviai debesuota. Daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s, per perkūniją vietomis gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 27–32 laipsniai šilumos, pajūryje 21–26 laipsniai šilumos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad pirmadienio naktį vietomis trumpai palis, perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos. Dieną be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27, pajūryje 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 19 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 28 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 56–78 cm, stebimas Minijoje ties Kartena ir Akmenoje – Danėje ties Kretinga. Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–19, ežeruose – 14–20, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma ≥ 18 °C.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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