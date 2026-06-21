Orai: prognozuojama ir perkūnija, ir kruša

Anot sinoptikės anticiklonas, vardu Gorgio, pagaliau atnešė tikrai vasariškus orus.
„Bet virš šiaurinės Skandinavijos stiprėja ciklonų sistema, vienas ciklonas, vardu Valea, sekmadienio dieną mus pasieks savo atmosferos frontų sistema, kuri, stumdama kaitresnį orą, dar daugiau energijos įgaus ir triukšmingai (su perkūnija) laistys, kai kur net ir kruša gali per smarkesnę perkūniją pabirti, kartu dar ir stiprūs vėjo gūsiai užsisuks (stebėkite faktinę radarų informaciją). Protarpiais su perkūnija palis dar ir pirmadienio naktį, o pirmadienio dieną jau viskas nurims. Su sausesniais ir ramesniais orais iš šiaurės vakarų dar vienas anticiklonas link mūsų plėsis, bus sausiau, tik šiaurinę, šiaurės rytinę Lietuvos pusę savaitės pradžioje nedidelio lietaus debesys turėtų pasiekti. Trečiadienio dieną Baltiją ir Lietuvą pasieks drėgnesnio ciklono slėnis, o vėliau į pietryčius pasitraukęs ciklonas mus kartais šiek tiek palaistys, gaivesniu šiaurės vakarų vėju pašukuos. Po labai šiltų šio savaitgalio orų, kitą savaitę jau bus keliais laipsniais vėsiau. Tad orai tiks beveik visiems, svarbiausia – bus šilta“, – šeštadienio vakarą feisbuke rašė sinoptikė.
Sekmadienio rytą su perkūnija palis šiaurės vakariniuose, vakariniuose rajonuose, dieną trumpi, kai kur didesni lietūs su trankia perkūnija jau daug kur nušniokš.
Su smarkesne perkūnija galima ir kruša. Dieną prie pajūrio rūkas prisiglaus. Vėjas dieną pietvakarių, vakarų 6–11 m/s, dieną per perkūniją gūsiai 15–20 m/s.
Naktį 14–19 laipsnių šilumos, vėsiau rytinėje Lietuvos pusėje, šilčiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną 24–29 laipsniai šilumos, pietiniuose rajonuose iki 30 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį ir dienos pradžioje protarpiais lis, daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, nakties pradžioje su perkūnija, kitur rūkai nusidrieks, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 4–8 m/s, dieną šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį 13–18 laipsnių šilumos, vėsiausia vakariniuose rajonuose, dieną 22–26 laipsniai šilumos, pajūryje 16–21 laipsnis šilumos.
Antradienio naktį be lietaus, rūkai nusidrieks, dieną šiek tiek palis šiauriniam, šiaurės rytiniam pakraštuke. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 11–14 laipsnių šilumos, dieną 22–24 laipsniai šilumos, pajūryje 18–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį dar be lietaus, rūkai kai kur nusidrieks, dieną protarpiais palis. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį 11–14 laipsnių šilumos, vėsiausia šiaurėje, šiaurės vakaruose, dieną 20–25 laipsniai šilumos, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį šiek tiek palis šiauriniam, šiaurės rytiniam pakraštuke, dieną šiek tiek palis daug kur. Vėjas naktį pietvakarių 4–8 m/s, dieną šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 13–15 laipsnių šilumos, dieną 21–25 laipsniai šilumos, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, dieną gūsiai 15 m/s. Naktį 13–15 laipsnių šilumos, dieną 20–24 laipsniai šilumos.
Šeštadienį, birželio 27 d., be lietaus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 10–13 laipsnių šilumos, vėsiausia šiaurės vakaruose, dieną 21–25 laipsniai šilumos.
Sekmadienį, birželio 28 d., be lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 12–14 laipsnių šilumos, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
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