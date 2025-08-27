Rugpjūčio 27-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.14 val., leidžiasi 20.27 val. Dienos ilgumas 14.13 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 11.21 val., leidžiasi 21.13 val.
Vardadieniai:
Aušrinė, Cezarijus (Cezaris), Manėja, Monika, Tolvydas
Rugpjūčio 27-oji Lietuvos istorijoje:
1906 — gimė rašytojas, vertėjas bei kritikas Jonas Šimkus. Mirė 1965 m.
1884 — gimė rašytojas Liudas Gira. Mirė 1950 m.
1978 — mirė rašytoja Ieva Simonaitytė.
2009 — po trumpos, bet sunkios ligos mirė Kauno bigbendo kūrėjas ir ilgametis meno vadovas, dirigentas Romualdas Grabštas.
Rugpjūčio 27-oji pasaulio istorijoje:
1576 — sulaukęs beveik 90 metų amžiaus, Venecijoje mirė tapytojas Titian (Ticianas) — vienas žymiausių renesanso epochos dailininkų.
1758 — pralaimėję prūsams, rusai pasitraukė iš Lenkijos.
1770 — gimė vokiečių filosofas Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Georgas Vilhelmas Frydrichas Hėgelis) — įtakingiausias idealizmo filosofas.
1789 — Prancūzijos parlamentas priėmė žmogaus teisių deklaraciją.
1812 — gimė rusų poeto Aleksandr Puškin (Aleksandro Puškino) žmona Natalija Gončiarova (Natalija Gončiarova).
1859 — Pensilvanijoje pradėtas eksploatuoti pirmas naftos gręžinys JAV teritorijoje.
1871 — gimė amerikiečių rašytojas Teodor Draizer (Teodoras Draizeris). Mirė 1945 m.
1877 — gimė Didžiosios Britanijos variklių gamintojas ir aviatorius Charles Stewart Rolls (Žarlzas Stiuartas Rolsas); kartu su Henry Royce (Henriu Roisu) jis įkūrė garsiąją automobilių kompaniją „Rolls-Royce“.
1884 — Lenkijoje gimė kino industrijos pradininkas Sam Goldwyn (Semas Goldvinas), 1923 metais įkūręs kompaniją „Samuel Goldwyn Productions“.
1908 — gimė 36-asis JAV prezidentas Lyndon Johnson (Lindonas Džonsonas). Tai pirmasis JAV prezidentas, prisiekęs lėktuve skrydžio metu.
1910 — Skopjė mieste, Makedonijoje, gimė motina Teresė — 1979 metų Nobelio taikos premijos laureatė.
1912 — Edgar Burroughs (Edgaras Barouzas) atspausdino žurnale pirmąjį apsakymą apie Tarzano nuotykius.
1916 — Rumunija paskelbė karą Austrijai-Vengrijai, Italija — Vokietijai.
1939 — Vokietijoje išbandytas pirmasis pasaulyje reaktyvinis lėktuvas „Heinkel He 178“.
1955 — pirmą kartą išleista panaši į žinyną Gineso rekordų knyga.
1991 — Moldova paskelbė apie savo nepriklausomybę; SSRS prezidentas Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) kreipėsi į buvusių sovietų respublikų vadovus, ragindamas išsaugoti nors karinę bei ekonominę sąjungą.
1999 — Rusija nutraukė kosminės stoties „Mir“ eksploatavimą: stotį, kuri dirbo orbitoje daugiau kaip 13 metų, paliko paskutinės mokslinės ekspedicijos įgula.
2001 — JAV prasidėjo aikštelės, Antrojo pasaulinio karo memorialui statyti, įrengimo darbai. Memorialo vieta buvo parinkta tarp Vašingtono monumento ir memorialo Linkolnui.
2009 — mirė Sovietų Sąjungos ir Rusijos himnų žodžių autorius, dviejų garsių kino režisierių tėvas Sergej Michalkov (Sergėjus Michalkovas), kuriam buvo 96 metai.
2011 — Potsdame susituokė paskutinio Vokietijos kaizerio Vilhelmo II proprovaikaitis, Hohencolernų dinastijos įpėdinis Prūsijos princas Georg Friedrich (Georgas Frydrichas) ir Heseno Isenburgų (Izenburgų) dinastijos kunigaikštytė Sophie (Sofija).
Rugpjūčio 27-oji šou pasaulyje:
1956 — gimė „Sex Pistols“ muzikantas Glenn Matlock (Glenas Metlokas).
1965 — Bob Dylan (Bobas Dylanas) išleido albumą „Highway 61 Revisited“.
1967 — rastas grupės „Beatles“ vadybininko 32-metų Brian Epstein (Brajano Epšteino) lavonas.
1992 — John Lennon (Džono Lennono) dainos „A Day In The Life“ rankraštis parduotas aukcione už 87 tūkstančių JAV dolerių.
2011 — eidama 76-tus metus mirė garsi Rusijos kino ir teatro aktorė, SSRS liaudies artistė Ija Savina (Ija Savina).
2011 — amerikietė kino režisierė Sofia Coppola (Sofija Kopola), kuri yra kino kūrėjo Francis Ford Coppola (Frensio Fordo Kopolos) dukra, susituokė su savo ilgamečiu gyvenimo draugu prancūzu roko muzikantu Thomas Mars (Toma Marsu).
