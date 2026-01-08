 Sausio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-01-08 06:40
BNS inf.

Sausio 8-oji, ketvirtadienis, 2 savaitė.

Sausio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje
Sausio 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje / VU nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Dangaus kūnai: saulė teka 8.40 val., leidžiasi 16.11 val. Dienos ilgumas 7.31 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.53 val., teka 23.07 val.

Vardadieniai:

Apolinaras, Gintė, Severinas, Teofilijus, Vilintas, Gudula

Sausio 8-oji Lietuvos istorijoje:

1547  – išleista pirmoji lietuviška knyga  – Martyno Mažvydo „Katekizmusa prasti žadei...“ („Katekizmo prasti žodžiai…“).

1896  – gimė Steponas Darius (Jucevičius), lietuvių lakūnas, Lietuvos kariuomenės savanoris, kovų už nepriklausomybę dalyvis. Žuvo perskridęs Atlantą 1933 metais Soldino miške Vokietijoje.

1942  – gimė dailininkė, tekstilininkė Regina Sipavičiūtė.

2011  – Neringoje minint 235-ąsias Liudviko Rėzos gimimo metines, antroji jo vardo kultūros ir meno premija įteikta Klaipėdos universiteto docentei Nijolei Strakauskaitei.

2012  – įvyko pirmieji M.A.M.A. muzikos apdovanojimai.

Sausio 8-oji pasaulio istorijoje:

1642  – mirė italų matematikas ir astronomas, teleskopo išradėjas Galileo Galilei (Galilėjo Galilėjus). Gimė 1564 m.

1654  – Ukraina prisijungė prie Rusijos.

1806  – Didžioji Britanija baigė okupuoti Gerosios Vilties iškyšulį.

1838  – išsiųsta pirmoji telegrafo žinutė, kurioje buvo panaudoti taškai bei brūkšneliai.

1889  – užpatentuotas pirmasis kompiuteris.

1926  – nuvertus karalių Hussein (Huseiną), Ibn Saudas tapo Hejazo valdovu, o karalystė pavadina Saudo Arabija.

1941  – mirė skautų įkūrėjas Robertas Badenas-Powellas (Robertas Padenas Pavelas). Gimė 1857 m.

1942  – gimė anglų fizikas Stephen Hawking (Stivenas Hokingas). Mirė 2018 m.

1959  – Charles de Gaulle (Šarlis de Golis) tapo penktuoju Prancūzijos prezidentu.

1974  – nufotografuota Lochneso pabaisa (Nesė) viename iš trijų didžiausių Škotijoje esančių Glenmoro ežerų.

1993  – serbų sukilėlių vadams derantis dėl taikos, serbai nužudė Bosnijos vicepremjerą.

1995  – raketomis ir artilerijos sviediniais Rusija bombardavo Čečėnijos sotinę Grozną.

1996  – nuo prostatos vėžio mirė buvęs Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand (Fransua Miteranas), valdęs šalį 1981–1995 m.

2011  – Japonijoje tūkstančiai kompiuterinių žaidimų mėgėjų susirinko prie parodų rūmų Tokijuje, kur šios pramonės milžinė „Nintendo“ pirmąkart leido visuomenei išmėginti savo naują žaidimų konsolę su trimačio vaizdo (3D) galimybe.

2011  – Prancūzijos Rivjeros kurorte Kanuose vagys žaibiškai apiplėšė mados namų „Christian Dior“ parduotuvę, iš kurios pagrobė drabužių ir prabangos prekių, įvertintų maždaug 500 tūkst. eurų.

2020  – vos pakilęs iš Teherano pagrindinio oro uosto buvo numuštas Ukrainos tarptautinių oro linijų (MAU) lėktuvas „Boeing 737-800“. Po kelių dienų Iranas pripažino, kad jo pajėgos netyčia numušė į Kyjivą skridusį lainerį, paaštrėjus įtampai JAV ir Irano santykiuose. Per katastrofą žuvo visi 176 orlaivyje buvę žmonės.

2022  – galutinai išskleistas NASA Jameso Webo kosminis teleskopas (JWST) – galingiausias iki šiol sukonstruotas toks prietaisas.

Sausio 8-oji šou pasaulyje:

1935  – JAV Tupelo mieste (Misisipės valstija) gimė „Rokenrolo Karalius“ Elvis Presley (Elvis Preslis). Mirė 1977 m.

1946  – gimė grupės „Doors“ gitaristas Robby Kreiger (Robis Kreigeris).

1947  – gimė britų dainininkas ir dainų autorius David Bowie (Deividas Būvis). Mirė 2016 m.

2007  – eidamas 82-uosius, nuo infarkto mirė animatorius Iwao Takamoto (Ivao Takamotas), sukūręs animacinį šuniuką Skūbį Dū bei kitus personažus iš tokių serialų kaip „Flinstounai“ (The Flintstones) ir „Džetsonai“ (The Jetsons).

2007  – būdamas 77 metų mirė Didžiosios Britanijos televizijos veteranas Magnus Magnusson (Magnusas Magnusonas), kuris 25 metus nuo 1972-ųjų vedė BBC televizijos šou „Mastermind“.

2011  –filmą „Socialinis tinklas“ (The Social Network) JAV Nacionalinė kino kritikų draugija pripažino geriausiu 2010 metų filmu.

2013  – būdamas 60 metų Pietų Afrikos Respublikoje mirė režisierius David R.Ellis (Deividas R.Elis).

Šiame straipsnyje:
sausio 8
įvykiai Lietuvoje
įvykiai pasaulyje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų