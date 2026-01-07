 Sausio 7-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Sausio 7-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-01-07 06:41
BNS inf.

Sausio 7-oji, trečiadienis, 2 savaitė.

Gabrielius Landsbergis
Gabrielius Landsbergis / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Dangaus kūnai: saulė teka 8.40 val., leidžiasi 16.09 val. Dienos ilgumas 7.29 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.46 val., teka 21.47 val.

Vardadieniai:

Liucijus, Raimundas, Valentinas, Rūtenis, Raudvilė

Sausio 7-oji Lietuvos istorijoje:

1732 — gimė Stanislovas Augustas Poniatkovskis, paskutinis Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Mirė 1798 m.

1906 — gimė lietuvių rašytojas, kritikas ir vertėjas Antanas Venclova. Mirė 1971 m.

1911 — gimė muzikologas Juozas Gaudrimas. Mirė 1994 m.

1923 — gimė poetas Anzelmas Matutis. Mirė 1985 m.

1982 — gimė Lietuvos politikas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

1989 — Vilniuje atkurta Ateitininkų federacija, kurios veikla buvo sustabdyta 1940 metais Kaune.

2021 — Seimas paskyrė Editą Žiobienę vaiko teisių apsaugos kontroliere trečiai kadencijai.

2022 — pranešta, kad Lietuva pervedė Europos Žmogaus Teisių Teismo priteistą kompensaciją vienam iš Rugsėjo 11-osios išpuolių JAV organizatorių palestiniečiui Abu Zubaydah'ai (Abu Zubaidai) už neteisėtą kalinimą vadinamajame Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjime netoli Vilniaus.

Sausio 7-oji pasaulio istorijoje:

1450 — Škotijoje įkurtas Glazgo universitetas.

1610 — italų matematikas ir astronomas Galileo Galilei (Galileo Galilėjus) atrado keturis Jupiterio palydovus.

1695 — sulaukusi 32 metų amžiaus mirė Anglijos karalienė Mary II Stuart (Meri II Stiuart).

1714 — anglas Henry Millas (Henris Milas) užpatentavo spausdinimo mašinėlę, kurią sukonstravo po kelerių metų.

1785 — daktaras John Jeffrie (Džonas Džefris) ir Jean Pierre Blanchard (Žanas Pjeras Blanšaras) pirmą kartą oro balionu perskrido sąsiaurį, skiriantį Angliją ir Prancūziją.

1789 — pirmuosiuose rinkimuose JAV istorijoje prezidentu išrinktas George Washington (Džordžas Vašingtonas).

1844 — Lurde, Prancūzijoje, gimė Šv. Bernadeta, regėjusi Šv. Mergelę Mariją ir su ja bendravusi net 18 kartų.

1904 — pirmą kartą laivybos istorijoje įvestas pagalbos šauksmo signalas CQD, kuris po dvejų metų buvo pakeistas į SOS.

1910 — gimė Prancūzijos bankų magnatas baronas Alain de Rothschild (Alanas de Rotšildas).

1927 — pirmą kartą praktiškai pradėta naudotis transatlantine telefono linija Londonas-Niujorkas.

1929 — pirmasis telefoninis ryšys tarp Olandijos ir Rytų Indijos.

1951 — mirė prancūzų rašytojas, metafizikas bei filosofas Rene Guenon (Renė Genonas). Gimė 1886 m.

1953 — JAV prezidentas Harry S. Truman (Haris Trumenas) paskelbė, jog šalyje sukurta vandenilinė bomba.

1972 — spaudžiama JAV, Indija pripažino Kinijos nepriklausomybę.

1984 — mirė vienas žymiausių pasaulio mokslininkų lazerių srityje prancūzas Alfred Kastler (Alfredas Kastleras).

1989 — mirė Japonijos imperatorius Hirohito (Hirohito), valdžioje išbuvęs 63-jus metus.

1990 — tūkstančiai rumunų demonstracijose protestavo prieš buvusių komunistų paskyrimą į laikinosios vyriausybės sudėtį.

1996 — Anglijoje vyriškos lyties kūdikis gimė 19 dienų po savo dvynės sesers gimimo.

2006 — mirė žymus austrų sportininkas, alpinistas bei rašytojas Heinrich Harrer (Hainrichas Hareris). Gimė 1912 m.

2013 — būdamas 83 metų mirė ispanų žurnalistas Enrique Meneses (Enrikė Menesesas), kuris pateko į istoriją su Fidel Castro (Fidelio Kastro) ir jo sukilėlių fotografijomis, darytomis Kubos kalnuose per revoliuciją.

2015 — į satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“ redakciją įsiveržė trys kaukėti užpuolikai ir nušovė 12 žmonių.

2025 — būdamas 96 metų mirė buvęs Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderis, vienas Nacionalinio fronto įkūrėjų Jeanas-Marie Le Penas (Žanas Mari Le Penas).

2025 — Los Andželo apylinkėse prasidėjo vieni didžiausių Kalifornijos istorijoje miškų gaisrų, dėl kurių žuvo mažiausiai 31 žmogus, sudegė daugiau kaip 18 tūkst. pastatų.

Sausio 7-oji šou pasaulyje:

1867 — gimė JAV kino kompanijos „Universal Pictures“ įkūrėjas Carl Laemmle (Karlas Lemlė).

1912 — gimė amerikiečių karikatūrininkas Charles Addams (Čarlzas Adamsas), sukūręs garsiąją „Adamsų šeimynėlę“.

1946 — gimė muzikinio žurnalo „Rolling Stone“ leidėjas Jan Wenner (Janas Veneris).

1964 — gimė amerikiečių aktorius, režisierius ir prodiuseris Nicolas Cage'as (Nikolas Keidžas).

1977 — gimė amerikiečių aktorius Dustin Diamond (Dastinas Daimondas).

1991 — rastas negyvas britų roko grupės „Def Leppard“ narys Steve Clark (Styvas Klarkas).

1994 — Sietle (JAV) įvyko paskutinis grupės „Nirvana“ koncertas.

2011 — eidamas 61-uosius metus Varšuvoje mirė garsus lenkų kino ir teatro aktorius Krzysztof Kolberger (Kšyštofas Kolbergeris).

2012 — ritmenbliuzo žvaigždė Beyonce (Bejonsė) Niujorko ligoninėje pagimdė dukrytę Ivy Blue Carter (Aivi Blu Karter). Tai pirmasis atlikėjos ir jos vyro, reperio Jay-Z (Džėj Zi), vaikas.

2012 — JAV Nacionalinė kino kritikų draugija (NSFC) geriausiu 2011 metų filmu paskelbė apokalipsinę psichologinę dramą „Melancholija“ (Melancholia), o jos žvaigždę Kirsten Dunst (Kirsten Danst) — geriausia aktore. Filmuose „Žmogus, pakeitęs viską“ (Moneyball) ir „Gyvenimo medis“ (The Tree of Life) suvaidinęs Bradas Pittas (Bredas Pitas) paskelbtas geriausiu aktoriumi.

2014 — būdamas 107 metų mirė Honkongo kino magnatas, novatorius, prodiuseris Run Run Shaw (Runas Runas Šao), kurio studija populiarino kung fu žanrą.

2024 — Holivude išdalyti „Auksinių gaublių“ apdovanojimai, kurių penkis gavo režisieriaus Christopherio Nolano juosta „Openheimeris“ (Oppenheimer).

