Sausio 7-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.40 val., leidžiasi 16.09 val. Dienos ilgumas 7.29 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.46 val., teka 21.47 val.
Vardadieniai:
Liucijus, Raimundas, Valentinas, Rūtenis, Raudvilė
Sausio 7-oji Lietuvos istorijoje:
1732 — gimė Stanislovas Augustas Poniatkovskis, paskutinis Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Mirė 1798 m.
1906 — gimė lietuvių rašytojas, kritikas ir vertėjas Antanas Venclova. Mirė 1971 m.
1911 — gimė muzikologas Juozas Gaudrimas. Mirė 1994 m.
1923 — gimė poetas Anzelmas Matutis. Mirė 1985 m.
1982 — gimė Lietuvos politikas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.
1989 — Vilniuje atkurta Ateitininkų federacija, kurios veikla buvo sustabdyta 1940 metais Kaune.
2021 — Seimas paskyrė Editą Žiobienę vaiko teisių apsaugos kontroliere trečiai kadencijai.
2022 — pranešta, kad Lietuva pervedė Europos Žmogaus Teisių Teismo priteistą kompensaciją vienam iš Rugsėjo 11-osios išpuolių JAV organizatorių palestiniečiui Abu Zubaydah'ai (Abu Zubaidai) už neteisėtą kalinimą vadinamajame Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjime netoli Vilniaus.
Sausio 7-oji pasaulio istorijoje:
1450 — Škotijoje įkurtas Glazgo universitetas.
1610 — italų matematikas ir astronomas Galileo Galilei (Galileo Galilėjus) atrado keturis Jupiterio palydovus.
1695 — sulaukusi 32 metų amžiaus mirė Anglijos karalienė Mary II Stuart (Meri II Stiuart).
1714 — anglas Henry Millas (Henris Milas) užpatentavo spausdinimo mašinėlę, kurią sukonstravo po kelerių metų.
1785 — daktaras John Jeffrie (Džonas Džefris) ir Jean Pierre Blanchard (Žanas Pjeras Blanšaras) pirmą kartą oro balionu perskrido sąsiaurį, skiriantį Angliją ir Prancūziją.
1789 — pirmuosiuose rinkimuose JAV istorijoje prezidentu išrinktas George Washington (Džordžas Vašingtonas).
1844 — Lurde, Prancūzijoje, gimė Šv. Bernadeta, regėjusi Šv. Mergelę Mariją ir su ja bendravusi net 18 kartų.
1904 — pirmą kartą laivybos istorijoje įvestas pagalbos šauksmo signalas CQD, kuris po dvejų metų buvo pakeistas į SOS.
1910 — gimė Prancūzijos bankų magnatas baronas Alain de Rothschild (Alanas de Rotšildas).
1927 — pirmą kartą praktiškai pradėta naudotis transatlantine telefono linija Londonas-Niujorkas.
1929 — pirmasis telefoninis ryšys tarp Olandijos ir Rytų Indijos.
1951 — mirė prancūzų rašytojas, metafizikas bei filosofas Rene Guenon (Renė Genonas). Gimė 1886 m.
1953 — JAV prezidentas Harry S. Truman (Haris Trumenas) paskelbė, jog šalyje sukurta vandenilinė bomba.
1972 — spaudžiama JAV, Indija pripažino Kinijos nepriklausomybę.
1984 — mirė vienas žymiausių pasaulio mokslininkų lazerių srityje prancūzas Alfred Kastler (Alfredas Kastleras).
1989 — mirė Japonijos imperatorius Hirohito (Hirohito), valdžioje išbuvęs 63-jus metus.
1990 — tūkstančiai rumunų demonstracijose protestavo prieš buvusių komunistų paskyrimą į laikinosios vyriausybės sudėtį.
1996 — Anglijoje vyriškos lyties kūdikis gimė 19 dienų po savo dvynės sesers gimimo.
2006 — mirė žymus austrų sportininkas, alpinistas bei rašytojas Heinrich Harrer (Hainrichas Hareris). Gimė 1912 m.
2013 — būdamas 83 metų mirė ispanų žurnalistas Enrique Meneses (Enrikė Menesesas), kuris pateko į istoriją su Fidel Castro (Fidelio Kastro) ir jo sukilėlių fotografijomis, darytomis Kubos kalnuose per revoliuciją.
2015 — į satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“ redakciją įsiveržė trys kaukėti užpuolikai ir nušovė 12 žmonių.
2025 — būdamas 96 metų mirė buvęs Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderis, vienas Nacionalinio fronto įkūrėjų Jeanas-Marie Le Penas (Žanas Mari Le Penas).
2025 — Los Andželo apylinkėse prasidėjo vieni didžiausių Kalifornijos istorijoje miškų gaisrų, dėl kurių žuvo mažiausiai 31 žmogus, sudegė daugiau kaip 18 tūkst. pastatų.
Sausio 7-oji šou pasaulyje:
1867 — gimė JAV kino kompanijos „Universal Pictures“ įkūrėjas Carl Laemmle (Karlas Lemlė).
1912 — gimė amerikiečių karikatūrininkas Charles Addams (Čarlzas Adamsas), sukūręs garsiąją „Adamsų šeimynėlę“.
1946 — gimė muzikinio žurnalo „Rolling Stone“ leidėjas Jan Wenner (Janas Veneris).
1964 — gimė amerikiečių aktorius, režisierius ir prodiuseris Nicolas Cage'as (Nikolas Keidžas).
1977 — gimė amerikiečių aktorius Dustin Diamond (Dastinas Daimondas).
1991 — rastas negyvas britų roko grupės „Def Leppard“ narys Steve Clark (Styvas Klarkas).
1994 — Sietle (JAV) įvyko paskutinis grupės „Nirvana“ koncertas.
2011 — eidamas 61-uosius metus Varšuvoje mirė garsus lenkų kino ir teatro aktorius Krzysztof Kolberger (Kšyštofas Kolbergeris).
2012 — ritmenbliuzo žvaigždė Beyonce (Bejonsė) Niujorko ligoninėje pagimdė dukrytę Ivy Blue Carter (Aivi Blu Karter). Tai pirmasis atlikėjos ir jos vyro, reperio Jay-Z (Džėj Zi), vaikas.
2012 — JAV Nacionalinė kino kritikų draugija (NSFC) geriausiu 2011 metų filmu paskelbė apokalipsinę psichologinę dramą „Melancholija“ (Melancholia), o jos žvaigždę Kirsten Dunst (Kirsten Danst) — geriausia aktore. Filmuose „Žmogus, pakeitęs viską“ (Moneyball) ir „Gyvenimo medis“ (The Tree of Life) suvaidinęs Bradas Pittas (Bredas Pitas) paskelbtas geriausiu aktoriumi.
2014 — būdamas 107 metų mirė Honkongo kino magnatas, novatorius, prodiuseris Run Run Shaw (Runas Runas Šao), kurio studija populiarino kung fu žanrą.
2024 — Holivude išdalyti „Auksinių gaublių“ apdovanojimai, kurių penkis gavo režisieriaus Christopherio Nolano juosta „Openheimeris“ (Oppenheimer).
