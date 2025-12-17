Gruodžio 17-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.36 val., leidžiasi 15.52 val. Dienos ilgumas 7.16 val.
Mėnulis (delčia) teka 6.34 val., leidžiasi 13.34 val.
Vardadieniai:
Drovydė, Jolanta, Jolita, Mantgailas, Nemira, Olimpija, Rachelė
Gruodžio 17-oji Lietuvos istorijoje:
1852 — gimė lietuvių švietėjas, etnografas bei literatas Mikalojus Katkus. Mirė 1944 m.
1866 — gimė spaudos bendradarbis, vienas „Varpo“ bei „Ūkininko“ steigėjų, trečiasis Lietuvos prezidentas Kazys Grinius. Mirė 1950 m.
1926 — Lietuvoje įvykdytas karinis perversmas.
1979 — mirė dailininkas bei scenografas Edvardas Ganusauskas. Gimė 1904 m.
1980 — mirė prozininkas Marius Katiliškis („Apsakymai“, romanas „Užuovėja“, „Miškais ateina ruduo“, „Išėjusiems negrįžti“). Gimė 1914 m.
1993 — įkurta Baltijos šalių Ministrų taryba.
2010 — kino operatorius Audrius Kemežys pripažintas geriausiu 2009—2010 metų Lietuvos kinematografininkų sąjungos (LKS) kūrėju.
2013 — Skirmanto Valiulio premiją pelnė menotyrininkė Agnė Narušytė.
2014 — Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky skirtas YIVO Žydų mokslinių tyrimų instituto apdovanojimas už nuopelnus stiprinant žydų bendruomenę Lietuvoje.
Gruodžio 17-oji pasaulio istorijoje:
1538 — popiežius Paulius III atskyrė nuo bažnyčios Anglijos karalių Henriką VIII.
1770 — gimė vokiečių kompozitorius Ludwig van Beethoven (Liudvikas van Bethovenas). Mirė 1827 m.
1892 — Sankt Peterburge Rusijos Imperijos baletas pirmą kartą atliko Piotro Čiakovskio baletą „Spragtukas“.
1936 — gimė popiežius Pranciškus.
1937 — gimė Australijos masinės informacijos priemonių magnatas Kerry Packer (Keris Pekeris).
1967 — Australijos premjeras Haroldas Holtas dingo plaukiodamas netoli Melburno. Jis laikomas žuvusiu, nors kūnas niekada nebuvo surastas.
1971 — baigėsi dvejus metus trukęs Indijos ir Pakistano karas.
1973 — arabų teroristų išpuolio aukomis Romos oro uoste tapo 32 asmenys.
1986 — anglė Davin Thompson (Deivina Tomson) tapo pirmąja paciente, kuriai vienu metu buvo persodinta širdis, plaučiai ir kepenys.
1998 — JAV ir Britanija surengė oro antpuolius prieš Iraką, siekdamos sunaikinti Irako karinius ir saugumo taikinius.
2010 — Luvro muziejui pavyko iš aukotojų surinkti milijoną eurų vokiečių dailininko Lucas Cranach der Ältere (Luko Kranacho vyresniojo) paveikslui „Trys gracijos“ įsigyti. Paveikslas „Trys gracijos“ buvo nutapytas 1531 m. ir vaizduoja charites arba gracijas — tris senosios graikų mitologijos linksmybių ir džiaugsmo deives.
2014 — pakeitus istorines taisykles Anglijos Bažnyčia pirmąkart savo vyskupu paskyrė moterį – vikarę Libby Lane (Libi Lein).
Gruodžio 17-oji šou pasaulyje:
1975 — gimė aktorė Milla Jovovich (Mila Jovovič).
1982 — Toronte grupė „Who“ sugrojo savo paskutinį „atsisveikinimo turo“ koncertą.
1989 — įvyko „Simpsonų“ animacinio serialo premjera „Fox“ televizijoje.
1996 — dainininkė Celine Dion (Selin Dion) pareiškė, jog padarys pertrauką savo muzikinėje karjeroje, motyvuodama tuo, kad nori skirti daugiau laiko šeimai.
