Prezidento patarėjas apie neva iš Lietuvos į Baltarusiją įskridusį droną: to negalima atmesti

Patarėjas tvirtino, kad šią istoriją Baltarusija galėjo ir išgalvoti, tačiau neatmeta ir tikimybės, jog tokį droną iš Lietuvos iš tikrųjų galėjo pasiųsti aktyvistai.
„Kol kas tikslios informacijos tikrai negaliu pasakyti, (...) galimi keli veiksmų eigos variantai“, – Žinių radijui antradienį sakė M. Česnulevičius.
„Tai pagal tą liaudies mūsų aprašytą variantą „pats muša, pats rėkia“, tai gali būti jų pačių padaryta provokacija. Gali būti kažkokie aktyvistai, to irgi negali atmesti“, – pridūrė jis.
Pareigūnas teigė, kad dėl šio incidento reikia atlikti detalų tyrimą.
BNS rašė, kad Baltarusija iškvietė Lietuvos laikinąjį reikalų patikėtinį pareikšti protesto dėl lapkričio 30 dieną galimai į šalies oro erdvę įskridusio bepiločio.
Anot Minsko, atliktas nuolaužų tyrimas parodė, kad Vakarų Europoje pagaminto bepiločio orlaivio maršrutas „numatė skrydį virš Baltarusijos teritorijos, skrydį į Lenkiją ir grįžimą tuo pačiu maršrutu į pakilimo vietą Lietuvos teritorijoje“.
BNS rašė, kad kontrabandinių balionų iš Baltarusijos skrydžiai pastaraisiais mėnesiais jau keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto, o kartą – Kauno oro uosto darbą.
Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.
