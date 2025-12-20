 Turkijos žiniasklaida praneša apie dar vieną šalyje rastą droną

Turkijos žiniasklaida praneša apie dar vieną šalyje rastą droną

2025-12-20 20:08
BNS inf.

Turkijos žiniasklaida šeštadienį pranešė, kad šalyje rastas nežinomos kilmės dronas, praėjus mažiau nei parai po to, kai šiaurės vakaruose nukrito kitas, su Rusija siejamas bepilotis orlaivis.

Turkijos žiniasklaida praneša apie dar vieną šalyje rastą droną
Turkijos žiniasklaida praneša apie dar vieną šalyje rastą droną / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Keli nepriklausomi televizijos tinklai ir laikraštis „Cumhuriyet“ pranešė, kad dronas buvo aptiktas tuščiame lauke netoli Balikesyro miesto, esančio maždaug už trijų valandų kelio į pietvakarius nuo Stambulo.

Turkijos valdžios institucijos į šią naujieną dar nesureagavo, tačiau transliuotojai „Halk TV“ ir „Haberturk“ skelbė, kad dronas buvo nugabentas analizei į Ankarą.

Cituodamos ūkininkus, kelios žiniasklaidos priemonės nurodė, kad šis dronas tikriausiai nukrito prieš kelias dienas.

Incidentas – jau trečias toks nuo pirmadienio – užfiksuotas po to, kai Turkija perspėjo tiek Rusiją, tiek Ukrainą neleisti jų karui išplisti kitur regione.

Valdžios atstovai dėl penktadienį netoli Izmito miesto, esančio maždaug už 30 kilometrų į pietus nuo Juodosios jūros, rasto bepiločio kaltino Rusiją.

„Šiandien (penktadienį) rastas bepilotis orlaivis, kuris, remiantis pirminiais duomenimis, manoma, yra Rusijoje pagamintas „Orlan-10“ tipo (dronas), naudojamas žvalgybos ir stebėjimo tikslais“, – skelbė Vidaus reikalų ministerija.

Pirmadienį Turkija numušė droną, kuris prarado kontrolę artėdamas prie jos oro erdvės iš Juodosios jūros.

Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) perspėjo nepaversti Juodosios jūros „konfrontacijos zona“ tarp Rusijos ir Ukrainos.

Šiame straipsnyje:
Turkijos žiniasklaida
dronas
Rusija
bepilotis orlaivis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų