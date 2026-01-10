„Dronas“ – Lenkijos 2025 metų žodis

Šis žodis buvo pasirinktas siekiant atspindėti jo dažną vartojimą kalbant tiek apie šiuolaikinius konfliktus, tiek apie populiarias technologijas.
Antrąją ir trečiąją vietas atitinkamai užėmė „veto“ (weto) ir „kosmosas“ (kosmos).
Viešo internetinio balsavimo rezultatai buvo kitokie: nugalėtoju tapo „kosmosas“, po jo sekė „dronas“ ir „veto“.
Metų žodžio konkursą jau 15 metų organizuoja Varšuvos universiteto Lenkų kalbos institutas ir Lenkų kalbos fondas. Kasmet jame renkami žodžiai, geriausiai atspindintys svarbias ankstesnių 12 mėnesių temas ir įvykius.
Šiemet lingvistai ir visuomenės nariai rinkosi iš 21 žodžio „trumpojo“ sąrašo. Šių žodžių vartojimo dažnumas Lenkijos spaudoje 2025-aisiais buvo gerokai didesnis nei ankstesniais metais. Sąraše buvo tokie žodžiai kaip „astronautas“, „dronas“, „balsai“, „kosmosas“, „butas“, „paliaubos“ ir „teismas“.
Ankstesniame konkurse komisija Metų žodžiu išrinko „koaliciją“ (koalicja), o per visuomenės balsavimą nugalėjo „dirbtinis intelektas“ (sztuczna inteligencja).
