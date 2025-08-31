Policijos generalinio komisaro pavaduotojos sutuoktinis – Rusijos kariuomenės gerbėjas

Lietuvos pilietis Jevgenijus Plesko viename feisbuko įrašų yra vadinęs V. Putiną įtakingiausiu pasaulio prezidentu, o Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį yra pavadinęs klounu.
Paskyroje jis dalinosi ir filmuku, kuriame šaipomasi iš V. Zelenskio bei Vakarų valstybių vadovų, taip pat Rusijos kariuomenės nuotraukomis su užrašais „Nekariaukite su rusais!“, „Lenkiuosi tau, Rusijos kareivi“.
Viename įrašų matyti ir kumščiu grūmojantis V. Putinas, vyras taip pat dalinasi įrašais iš buvusio kandidato į Lietuvos prezidentus Eduardo Vaitkaus grupės.
Savo paskyroje J. Plesko taip pat dalinosi Lietuvoje uždraustos demonstruoti Georgijaus juostelės vaizdais, ragino jungtis prie juos platinti skirtos akcijos.
Už šio simbolio demonstravimą numatyta administracinė atsakomybė – bauda nuo 300 iki 700 eurų.
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis BNS sakė, kad generalinio komisaro pavaduotoja jau ketvirti metai negyvena su vyru, tačiau J. Plesko vis dar yra jos oficialus sutuoktinis.
O. Plesko policijos vadovybei yra pripažinusi, kad šis asmuo turi dalį jų namo ir ten gyvena.
Pavaduotoja yra nurodžiusi, kad su sutuoktiniu nebendrauja, tiek jos, tiek vaikų santykiai su vyru pašlijo po Rusijos invazijos į Ukrainą.
„Dėl jos pažiūrų klausimai nekyla, ji labai palaiko Ukrainą. Jos pažiūros visiškai kitokios nei oficialaus vyro“, – BNS sakė R. Matonis.
Pasak jo, skiriant O. Plesko į pareigas generalinis komisaras žinojo apie jos vyro pažiūras.
Policijos departamento Imuniteto valdyba su ja yra apie tai kalbėjusi, ji buvusi įspėta dėl galimų grėsmių, apie šią situaciją informuotas ir Valstybės saugumo departamentas.