Dėl Policijos generalinio komisaro pavaduotojos sutuoktinio – šaršalas

Policijos vadas tvirtina, kad apie pareigūnės sutuoktinio pažiūras žinojo. Jis pabrėžė, kad juridiškai vyras vis dar yra pareigūnės sutuoktinio, bet faktiškai – buvęs, nes „ilgametė santuoka ir kartu užgyventas turtas užvilkino galimybę teisiškai nutraukti santuoką“.
„Noriu išreikšti besąlygišką pasitikėjimą Oksana, kaip lojaliu Lietuvai ir jos žmonėms pareigūnu. Tai padariau prieš dešimt mėnesių, pakvietęs Oksaną į savo komandą, tą darau ir dabar. Jos atsidavimas valstybei ir tarnybai nekelia net šešėlio abejonės dėl jos lojalumo. Mano pasitikėjimą patvirtina ir Valstybės saugumo departamento pritarimas skirti Oksaną į policijos generalinio komisaro pareigas“, – sekmadienį savo „Facebook“ paskyroje parašė A. Paulauskas.
Kiek man žinoma, net abu Oksanos sūnūs atsiribojo nuo savo tėvo, kaip asmens, reiškiančio paramą Rusijai.
Taip jis reagavo į BNS pranešimą, kad savo paskyroje „Facebook“ J. Plesko dalinasi Rusijos kariuomenę, jos prezidentą Vladimirą Putiną bei autoritarinį šalies lyderį Aliaksandrą Lukašenką šlovinančiais įrašais.
„Oksana mane informavo apie jos sutuoktinio pažiūras pirmojo pokalbio, kuomet pasiūliau jai jungtis prie Lietuvos policijos generalinio komisaro komandos, metu“, – pridūrė A. Paulauskas.
Pasak jo, sutuoktiniai jau eilę metų kartu negyvena ir nebendrauja.
„Kiek man žinoma, net abu Oksanos sūnūs atsiribojo nuo savo tėvo, kaip asmens, reiškiančio paramą Rusijai. Na, deja ilgametė santuoka ir kartu užgyventas turtas užvilkino galimybę teisiškai nutraukti santuoką", – teigė generalinis komisaras.
Jis prašo santūriai reaguoti į žiniasklaidos pateiktą informaciją ir atsiriboti nuo spekuliacijų.
BNS skelbė, kad J. Plesko viename įrašų yra vadinęs V. Putiną įtakingiausiu pasaulio prezidentu, o Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį – klounu. Taip pat „Facebook“ paskyroje jis dalinosi filmuku, kuriame šaipomasi iš V. Zelenskio bei Vakarų valstybių vadovų, taip pat Rusijos kariuomenės nuotraukomis su užrašais „Nekariaukite su rusais!“, „Lenkiuosi tau, Rusijos kareivi“.