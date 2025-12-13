Pabirusios snaigės pradžiugino tautiečius: sinoptikai atskleidė, ar balta žiema užsibus

„Gal jau pagaliau ateis tikra žiema?“ – feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ svarstė Jonavos rajono gyventojas, pasidalijęs snieguotu vaizdu.
Internautai skelbė, kad sninga ir Šiaulių rajone, Šiluvoje, Panevėžyje, Mažeikiuose, Vilniuje, Druskininkuose bei kituose Lietuvos kampeliuose. Snaigės krenta ir Kaune. Tiesa, ne itin gausiai.
„Kauno rajonas, Radikiai, jau koks 0,2 cm sniego susidarė“, – juokavo vienas Kauno rajono gyventojas.
Po nuotrauka pasipylė ir kiti pašmaikštavimai.
„Likite namuose, sniego kiekis nevaldomas“, – komentavo vienas vyras.
„Kelininkai ant kelio daugiau druskos pripylė, nei kad čia sniego yra“, – pridūrė kita internautė.
Tačiau atrodo, kad kai kur – Ukmergės, Anykščių rajone – prisnigo šiek tiek daugiau.
Vis dėlto, anot sinoptikų, žiemiški orai šalyje neužsibus.
„Šiandien vakare ir sekmadienio naktį snigs. Daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje laikinai susiformuos sniego danga, siekianti maždaug iki 1–4 cm. Vis dėlto iš paskos atmosferos frontui atslinks ir šiltesnė oro masė. Taigi per sekmadienį–pirmadienį sniegas ištirps. Tiek tos žiemos. Kol kas“, – teigė meteorologas Gytis Valaika.
Savo ruožtu sinoptikė Elvyra Latvėnaitė įspėjo, kad tokie orai gali būti pavojingi.
„Jau šiandien vakarinę Lietuvos pusę su atmosferos frontų sistema ir visokiais krituliais ciklono slėnis pasiekė, sekmadienio naktį tolyn per Lietuvą keliaus vis dar visokius kritulius neš, o su jais ir pavojingą lijundrą. O rytuose, šiaurės rytuose po sniegu plikledis slėpsis, paryčiais suspaustas šlapias sniegas keliuose pavojų kels. Dar ir drėgnas sniegas sunkia našta paviršius apdrėbs, daugiausia šiaurės rytuose, rytuose. Čia dieną dar kai kur ir lijundra prisidės.
Tad sekmadienio naktį ne naktinėkite, dieną irgi geriau saugiai namučiuose praleisti. Pirmadienio naktis ir dienos pradžia irgi bus darganota, jau daugiausia lietus lis, tik šiaurės rytuose nakties pradžioje su šlapdriba dar ir stiprokas vėjas pūs“, – rašė E. Latvėnaitė.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos artimiausių dienų orų prognozė:
Sekmadienio naktį krituliai (sniegas, šlapdriba pereinantys į lietų). Vietomis lijundra, plikledis, rūkas, šlapio sniego apdraba. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Žemiausia temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje 2–4 laipsniai šilumos.
Sekmadienio dieną daug kur nedideli krituliai (šlapdriba, lietus). Rytą vietomis plikledis, galima lijundra. Kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s, vakare pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5, vakariniuose rajonuose vietomis 6–8 laipsniai šilumos.
Pirmadienį daug kur krituliai, vyraus lietus. Vėjas pietvakarių, 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 0–5, dieną 3–8 laipsniai šilumos.
Antradienį be žymesnių kritulių. Vėjas pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
