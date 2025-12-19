Įvardijo, ar šventės bus snieguotos

Anot jos, niūrokus, blausius, bet sausesnius orus mums atnešė šiaurės vakarinė anticiklono, vardu Frieda, dalis. „Bet jau penktadienį ji bus vis labiau stumiama tolyn nuo mūsų iš šiaurės, šiaurės vakarų stiprėjančios darganotos ir audringesnės ciklonų sistemos. Dar šių dviejų skirtingų orus lemiančių sistemų sandūroje, kiek stipresnis pietų, pietvakarių vėjas pūs, o šeštadienį jau ciklono, vardu Malte, atmosferos fronto debesys per Lietuvą keliaus, lietučiu palaistys (bet miglų kol kas neišsklaidys). Jau šeštadienio dieną iš pietų, pietryčių, su sausesniais ir ramesniais orais, stiprės anticiklono gūbrys. Jis per pietinę Baltiją ir vakarinę Skandinaviją plėsis į šiaurę, prisijungs šaltoką arktinių platumų anticikloną, perskirs ir stums tolyn nuo mūsų audringesnių ir darganotų ciklonų sistemą. Po dar gana šiltesnio šio penktadienio ir šeštadienio, nuo sekmadienio vis šaltesnis oras iš šiaurės, šiaurės rytų brausis. Sausesnis, ramesnis, bet jau šaltesnis anticiklonas kitą savaitę vis labiau stiprės, užguls visą Skandinaviją ir dalį Rytų Europos. Bet savaitės pradžioje, prieš pat šventes, labiausia tikėtina antradienį ir trečiadienį mes galim nedidelių kritulių (silpnos šlapdribos su sniegeliu) sulaukti, o trečiadienio naktį jau vien sniegelis gali kai kur paviršius silpnai papudruos(tik papudruos), kiek gaivesnis vėjas dvelks. Šv. Kalėdos turėtų būti sausesnės, ramesnės ir žiemiškai šaltesnės“, – teigė sinoptikė.
Penktadienį, gruodžio 19 d., dar be kritulių. Vis dar rūkai drieksis, net ir dieną kai kur tvyros. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 5–10 m/s, rytą ir dieną 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 14 m/s. Dieną 3–6 laipsniai šilumos, šilčiausia pajūryje.
Šeštadienį, gruodžio 20 d., palis, naktį daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, rytinėje ir pietinėje pusėje vis dar rūkai drieksis, dieną lietaus debesys jau tolyn per Lietuvą trauks, šiek tiek palaistys. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 0–3 laipsniai šilumos, pajūryje 4–6 laipsniai, dieną 3–7 laipsniai, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose.
Sekmadienį, gruodžio 21 d., be ženklesnių kritulių. Rūkai ne tik naktį, bet ir dieną gali driektis. Vėjas vakarų, dieną šiaurės vakarų 4–8 m/s, vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose 6–11 m/s. Naktį 1–4 laipsniai šilumos, vėsiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, pajūryje iki 6 laipsnių, dieną 3–7 laipsniai šilumos, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose.
Pirmadienį, gruodžio 22 d., be kritulių. Naktį rūkas. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos , šilčiausia vakariniame šiaurės vakariniame pakraštyje, dieną 1–3 laipsniai šilumos.
Antradienį, gruodžio 23 d., galimi nedideli, mišrūs krituliai (lietus, nedidelė šlapdriba ar silpnas sniegelis), daugiausia rytą ir dieną. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių 6–11 m/s. Naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos , pajūryje 2–4 laipsniai šilumos , dieną 0–4 laipsniai šilumos, šilčiausia pajūryje.
Trečiadienį, gruodžio 24–osios, naktį gali kai kur labai silpnai pasnyguriuoti, dieną jau be kritulių. Vėjas rytų, šiaurės rytų 6–11 m/s. Naktį nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio, šiaurėje, šiaurės rytuose 5–7 laipsniai šalčio, dieną nuo 0 iki 4 laipsnių šalčio.
Ketvirtadienį, gruodžio 25 d., be kritulių. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 5–9 laipsniai šalčio, dieną 0–4 laipsniai šalčio.
