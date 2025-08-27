Orai Lietuvoje: po gausios krušos ir šalnos – puikios žinios šilumos mėgėjams

„Antradienio dieną daug kur trumpai palijo, griaudėjo perkūnija. Vietomis iškrito nedidelė kruša, tačiau buvo vietovių, kur ji žemės paviršių nuklojo itin gausiai. Aukščiausia oro temperatūra siekė tik 14–18 laipsnių šilumos. Naktį palijo tik vietomis. Žemiausia oro temperatūra siekė 3–8, aplink Kuršių marias – apie 10 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršiuje buvo susiformavę šalnos“, – trečiadienio rytą feisbuke rašė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
„Vėl truputį pasikandžiojo šalnos. Rudenį primenantys orai kuriam laikui atsitrauks. Sugrįžta vasara. Bus šiltos ir dienos, ir naktys“, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Sekmadienį, pirmadienį ir antradienį Lietuvoje tik trumpam dienos metu sušilo vos iki 14–18 laipsnių. „Tai buvo vienos vėsiausių (vertinant pagal vidutinę paros oro temperatūrą) rugpjūčio 24–26 d. per visą šalies stebėjimų istoriją. Gera žinia – blogiausia jau praeityje. Tuoj kopsime aukštyn, – teigė G. Valaika. – Po nešiltos nakties išaušęs trečiadienis bus kur kas malonesnis. Jau neturėtų lyti, oras sušils iki 16–21 laipsnio. Ketvirtadienį bus dar smagiau: švies Saulė ir šils iki 21–26 laipsnių. Penktadienį ir šeštadienį daug kur trumpai palis, bet pakaitins netgi iki 24–29 laipsnių, tik pajūryje gali būti truputį vėsiau. Sekmadienis irgi laukia vasariškai šiltas. Tikri temperatūriniai kalneliai. Vasarinių rūbų, tikiuosi, toli nepasislėpėte.“
Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistų, trečiadienį lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Ketvirtadienio naktį kai kur truputį palis, dieną be žymesnio lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną pietų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, Kuršių nerijoje 12–14, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, dieną pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai šilumos.
