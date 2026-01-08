Orai Lietuvoje: užfiksavo daugiau nei 22 laipsnius šalčio

Kaip skelbiama feisbuko grupėje „Orų entuziastai“, Skuodo ar Šilalės rajonuose ketvirtadienio naktį termometrai užfiksavo 21 laipsnį šalčio, o štai Akmenės rajono gyventojos termometras rodė 22 laipsnius šalčio.
Mosėdyje tautietė užfiksavo, kad termometras rodė 21, 6 laipsnio šalčio, o Plungės, Mažeikių rajonuose – apie 20 laipsnių šalčio.
Klaipėdos rajone spustelėjo apie 16–17 laipsnių šalčio, Kelmėje – apie 17 laipsnių.
„Deja, bet kartais nutinka ir taip. Lietuvos šiaurės vakaruose pragiedrėjus dangui šaltis paspirgino labiau nei prognozuota (žemėlapyje tos vietovės pažymėtos mėlynu apskritimu). Buvo išmatuota pati žemiausia oro temperatūra šią žiemą. Mažeikiuose šiandien ryte šalo net iki 22,1 laipsnio šalčio. Labai šalta buvo ir Skuode (22 laipsniai šalčio) ir Plungėje (21,4 laipsnio šalčio)“, – paskelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Anot sinoptikų, paskutinį kartą dar truputį žemesnė oro temperatūra nei 22,1 laipsnio Lietuvoje buvo išmatuota tik 2024 m. sausio 17 d., kai Šalčininkuose šalo iki 22,6 laipsnio šalčio.
„Na, o konkrečiai Mažeikiuose dar šalčiau buvę tik 2024 m. sausio 8 d., kai šalo iki 24,3 laipsnio. Taigi, šiandienos ryto šaltis tame regione yra stipriausias per pastaruosius dvejus metus“, – teigė tarnybos specialistai.
Trečiadienis buvo debesuotas, vietomis su pragiedruliais. Kai kur truputį pasnigo, dėl rūko formavosi šerkšnas. Aukščiausia oro temperatūra 2–7, vietomis vakariniuose rajonuose nuo 1 laipsnio šalčio iki 1 laipsnio šilumos. Naktį daug kur buvo debesuoti orai, vietomis tvyrojo rūkas. Šiaurės vakaruose pragiedrėjo ir stipriau pašalo. Žemiausia oro temperatūra daug kur buvo tarp 7–13 laipsnių šalčio, o vietomis šiaurės vakarinėje šalies dalyje paspaudė net iki 20–22 laipsnių šalčio.
Sinoptikai prognozuoja, kad ketvirtadienio dieną žymesnio sniego nenumatoma. Rytą vietomis rūkas, šerkšnas. Vėjas rytų, šiaurės rytų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 4–9 laipsniai šalčio.
Penktadienį pietrytinėje šalies pusėje daug kur pasnigs. Vietomis pustys. Vėjas šiaurės rytų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Šeštadienio naktį daug kur sniegas, dieną vietomis truputį pasnigs. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, naktį 8-13 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 7–12 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 8 d. daugelyje upių stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 18 cm per parą. Nemuno žemupyje, kai kur, kilimas iki 63 m.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm.
„Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!“ – priminė sinoptikai.
Vandens temperatūra upėse – 0–6, ežeruose – 0–4, Kuršių mariose – 0–1, Baltijos jūroje – 2 laipsniai šilumos.
Kuršių mariose prie kranto ties Nida stebimas ižas ir tamsus lanksledis, ties Vente ledo storis iki 8 cm, vietomis properšos. Ant ledo lipti pavojinga.
