Klimatas, vanduo ir stichiniai reiškiniai Lietuvoje: kokie buvo 2025-ieji?

Aukščiausia oro temperatūra praėjusiais metais fiksuota Druskininkuose liepos 3 d. (35,6 °C), o žemiausia – Šalčininkuose vasario 16 d. (-17,7 °C). Per metus buvo pagerinti net 23-ų parų maksimalios oro temperatūros rekordai ir dviejų parų minimalios oro temperatūros rekordai (pavasario šalnų laikotarpiu).
Vidutinis kritulių kiekis 2025 m. Lietuvoje buvo 675 mm (3 proc. mažiau nei norma). Daugiausiai kritulių per metus iškrito Anykščiuose (904 mm), o mažiausiai Kybartuose (489 mm).
Per 2025 metus buvo užfiksuota net 22 stichiniai bei trys katastrofiniai meteorologiniai reiškiniai ir septyni stichiniai hidrologiniai reiškiniai.
Specialistai kviečia susipažinti su parengta susisteminta 2025 metų orų ir reiškinių informacija, paveikslus galite parsisiųsti ir prisiartinti čia.
