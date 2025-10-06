Ministerija: į Gazos Ruožą plaukęs lietuvis deportuotas iš Izraelio

„URM žiniomis, Lietuvos Respublikos pilietis deportuotas iš Izraelio ir yra lėktuve, skrendančiame į Graikiją užsakomuoju skrydžiu“, – BNS perduotame komentare pirmadienį nurodė URM.
Vyras keliavo vienu iš 45 į Gazos Ruožą plaukusios flotilės „Global Sumud Flotilla“ laivų. Jais savanoriai plukdė humanitarinę pagalbą. Kaip rašė BNS, ministerija jį buvo įspėjusi apie galimas rizikas.
Pasak URM, kalėjime su A. Chichlovskiu penktadienį susitiko Lietuvos ambasados Izraelyje konsulė, patvirtinusi, kad asmuo jaučiasi gerai, tik yra pavargęs.
Aktyvistas savo ruožtu konsulę informavo, jog pasirašė sutikimą būti deportuotas.
Kaip skelbė BNS, Izraelis pirmadienį pranešė deportavęs 171 aktyvistą, kurie buvo sulaikyti, kai buvo perimta į Gazą plaukusi pagalbos flotilė.
Izraelio užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė, kad „šiandien iš Izraelio į Graikiją ir Slovakiją buvo deportuotas dar 171 provokatorius iš „Hamas-Sumud“ flotilės, įskaitant Gretą Thunberg (Gretą Tunberg)“.
Prieš kelias savaites įvairios žmogaus teisių nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindamos apsaugoti A. Chichlovskį ir jo humanitarinę misiją.
Taip pat reikalauta, kad būtų teikiama visokeriopa pagalba flotilėje plaukiančiam lietuviui ir kitiems keliautojams tuo atveju, jeigu Izraelis prieš laivus panaudotų jėgą ar kitas neteisėtas priemones.
Prie URM dėl to buvo susirinkusios kelios dešimtys mitinguotojų.
Naujausi komentarai