Turkijos prezidentas: „Hamas“ rodo, kad yra „pasirengusi taikai“

„Hamas, kaip ir daugelį kartų anksčiau, parodė, kad yra pasirengusi taikai. Taigi, mūsų regione atsirado galimybė ilgalaikei taikai“, – pareiškė R. T. Erdoganas per Stambule vykusią ceremoniją.
Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ penktadienį pareiškė esanti pasirengusi nedelsiant pradėti derybas dėl tebelaikomų Izraelio įkaitų išlaisvinimo ir karo pabaigos Gazos Ruože, palankiai įvertinusi JAV prezidento raginimą Izraeliui nutraukti palestiniečių teritorijos bombardavimą.
D. Trumpo pasiūlyme dėl taikos, kurį jau parėmė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu), raginama nutraukti karo veiksmus beveik dvejus metus trunkančiame konflikte, per 72 valandas paleisti įkaitus, palaipsniui Izraeliui pasitraukti iš Gazos ir nusiginkluoti „Hamas“. Visgi pastarojo punkto islamistų grupuotė savo atsakyme nepaminėjo.
Plane taip pat tvirtinama, kad „Hamas“ ir kitos frakcijos „neturės jokio vaidmens Gazos valdyme“, o teritorijos administravimą perimtų technokratinė institucija, o pokario laikinajai tarybai turėtų vadovauti pats D. Trumpas.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 66 288 palestiniečių gyvybes, rodo Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys „Hamas“ valdomoje teritorijoje, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
